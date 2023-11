Afrique de l'Est: ONG Save the Children - 53 enfants par heure naissent dans la faim à Madagascar en 2023

Les effets combinés de la sécheresse, du Covid-19 et de la recrudescence de l’insécurité ont fragilisé la situation alimentaire et nutritionnelle déjà fragile de la population du sud de Madagascar. (archives)

L'annonce des résultats d'une étude réalisée par Save the Children met l'opinion face à une situation inquiétante en termes de nutrition et d'alimentation à Madagascar.

« Plus de 468 000 enfants naîtront dans la faim cette année, soit 53 enfants par heure, presque le double du nombre d'enfants nés dans la faim il y a dix ans à Madagascar », indique l'ONG Save the Children dans le cadre d'une nouvelle étude qu'elle a réalisée dont les résultats ont été publiés à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance. Ces chiffres indiquent une augmentation de 79% du nombre d'enfants naissant dans la faim, par rapport à la décennie précédente.

En d'autres termes, le constat de l'ONG fait état de près de deux fois plus de nouveau-nés qui seront confrontés à la faim cette année par rapport à il y a dix ans où 262 000 enfants étaient dans cette même situation. Ce constat apparaît sur la base des dernières données nationales sur la prévalence de la sous-alimentation de la FAO et des estimations des Nations Unies sur le nombre de naissances, indique toujours Save the Children.

Face à ce constat, la directrice de programme à Save the Children à Madagascar dresse un tableau bien sombre pour la Grande île, affirmant que ces centaines de milliers d'enfants « entreront cette année dans un monde où la faim rongera leur enfance... La faim détruira leurs rêves, réduira au silence leurs jeux, perturbera leur éducation et menacera leur vie ». Et d'ajouter que l'avenir de ces enfants est déjà compromis avant même qu'ils n'arrivent au monde.

%

33 enfants par minute

Il faut savoir que dans le monde, au moins 17,6 millions d'enfants naîtront dans la faim cette année, soit environ 33 enfants par minute, ce qui représente une augmentation de 22 % par rapport à la décennie précédente où 14,4 millions d'enfants étaient concernés. Les principales raisons évoquées pour expliquer cette situation sont notamment l'instabilité économique, les conflits et les chocs climatiques répétés, lesquels ont contribué à une crise de la faim dévastatrice dans diverses parties de la planète. Deux continents sont les plus touchés : l'Afrique et l'Asie, qui représenteront 95 % des naissances d'enfants sous-alimentés dans le monde en 2023. Les données ne tiennent pas compte de l'impact de l'escalade de la violence dans le territoire palestinien occupé sur la faim ou le taux de natalité dans cette région.

Concernant Madagascar, le pays fait partie des 10 pays où au moins 25 % de la population est confrontée à la faim chronique et où le nombre de bébés nés sous-alimentés sera le plus élevé cette année, selon la nouvelle étude de Save the Children. Les autres pays touchés sont la RDC, l'Ouganda, le Kenya, l'Afghanistan, la Somalie, le Mozambique, le Yémen, le Tchad et la Zambie.