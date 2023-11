Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Halliburton explore les opportunités d'investissement au pays

Reçu en audience le 21 novembre par le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, le directeur général de la zone sub-saharienne de Halliburton, Antoine Berel, a présenté la stratégie de sa filiale qui tient à œuvrer dans le développement du secteur pétrolier au Congo.

« C'était important que nous rencontrions tous les stakeholders afin de comprendre les besoins du pays dans le domaine. Nous sommes convaincus que l'Afrique a aussi besoin de l'appui des compagnies pétrolières. Je voulais donc savoir dans quelle mesure nous pouvons développer cet aspect dans le pays », a indiqué Antoine Berel.

Abordant le point sur les opportunités à explorer dans les domaines pétrolier et gazier, Antoine Berel a déclaré : « ...Il y a beaucoup plus d'opportunités avec l'augmentation de l'activité qui arrive et on peut vraiment participer à un rôle, car nous sommes dans le service pétrolier. Nous sommes présents dans certaines activités et dans ce domaine nous ne le sommes pas assez. Pour cela, je voulais savoir comment développer et apporter notre savoir-faire sur ces services-là ».

Entreprise parapétrolière internationale, Halliburton est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de produits et services destinés au secteur de l'énergie, de l'eau, de l'électricité et du gaz pour l'exploration, le développement et la production dans l'industrie pétrolière et gazière dans le monde.