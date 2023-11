Congo-Brazzaville: Drame d'Ornano - Le gouvernement devant les députés ce 23 novembre

L'Assemblée nationale a convoqué, le 23 novembre dans son hémicycle, une séance de questions d'actualité, sans donner d'autres précisions. Mais des sources indiquent que cette plénière sera consacrée au drame survenu dans la nuit du 20 au 21 novembre au stade d'Ornano, causant la mort d'une trentaine de jeunes congolais.

Les députés pourront entendre le gouvernement, notamment le ministre chargé de la Défense nationale, sur les causes de la bousculade au stade d'Ornano et la nature des dégâts. En effet, le gouvernement qui a mis en place une cellule de crise a annoncé, le 21 novembre, dans un communiqué, une série de mesures prises en urgence. Il a, par exemple, décrété un jour de deuil national avec mise en berne des drapeaux, fermeture des bars dancings, débits de boisson et autres lieux festifs, le 22 novembre.

La cellule de crise a également annoncé l'ouverture d'une enquête administrative mixte police-Forces armées congolaises pour déterminer les causes du drame et rendre ses conclusions dans les tout prochains jours. Une enquête judiciaire ouverte a été confiée au procureur de la République. « Cette enquête doit mettre en oeuvre les diligences nécessaires à la manifestation de la vérité dans la survenance et le déroulement de ce drame », précise le communiqué.

L'autre décision concerne la suspension du recrutement en faveur des Forces armées congolaises jusqu'à nouvel ordre sur l'étendue de la ville de Brazzaville. Le gouvernement a pris l'engagement d'assister les victimes du drame pour l'ensemble des frais médicaux qui seront exposés à cette occasion ainsi que pour les frais de veillées et d'inhumation. Il a, par ailleurs, invité les familles concernées à prendre attache avec les services du ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire.

Notons que d'après le bilan révisé rendu public par le gouvernement, le 21 novembre, la bousculade a fait trente et un morts dont deux en cours d'identification, pour cent quarante-cinq blessés pris en charge, sortis des hôpitaux et traités en ambulatoire : soit soixante-neuf au CHU-B, soixante-six à l'Hôpital central des armées et dix à l'hôpital de Talangaï.