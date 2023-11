Cameroun: Fin de règne de Paul Biya, crise dans le Noso et présidentielle 2025

Tels sont les sujets phares qui ont retenus l'attention des tabloïds.

Au sujet de la Présidentielle 2025 et des Manoeuvres entre le grand Nord et le grand Sud, Le journal Le Point Bi-Hebdo s'interroge « L'implosion ?» Pour le journal, Le feuilleton qui met en lumière la déstabilisation du président de l'Assemblée nationale semble sonner le glas d'un axe Nord-Sud qui, de tout temps, a toujours été au coeur de la dévolution du pouvoir au Cameroun. D'Ahidjo à Biya, cette ligne a résisté à ses aléas. Qu'en sera-t-il en 2025 ? La question reste posée.

Dans cette mouvance de Fin de règne du Président Biya, tension sociale, insécurité, vie chère, le journal Telegram News s'est tourné vers Samuel Bilong pour faire part de « Les inquiétudes du Mouvement Réformateur ». La formation politique invite le régime de Yaoundé à la retenue et au respect de ses engagements avec le peuple ; par voix de son président National, Samuel Bilong, le Mouvement Réformateur fait des propositions pour améliorer la gouvernance. Un gouvernement d'union nationale est souhaité.

En attendant, Terre Promise s'intéresse à 7 ans de crise sécuritaire au Nord-Ouest et au Sud-Ouest pour conclure : « Le difficile bout du tunnel ». Le Cameroun sort de la crise sécuritaire. D'une manière générale, la vie semble avoir repris son cours normal. Et pourtant, de temps en temps, comme pour dire qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot, les terroristes commettent des attentats particulièrement meurtriers, perpétuant ainsi le climat de peur.

Sur le plan économique, entre le Cameroun et la Banque mondiale, il y a « Encore des beaux jours ». Le quotidien Publics Cameroon Tribune est revenu sur une rencontre stratégique pour informer que, Réunis hier après-midi par le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, le vice-président de l'institution financière internationale pour l'Afrique du Centre et de l'Ouest, Ousmane Diagana, a évoqué avec son hôte les trois nouveaux accords de financement signés dans la matinée entre les deux parties. Près de 558 milliards F à investir dans les secteurs de l'énergie, des transports et de la décentralisation.

%

Une Coopération qui a permi à « La Banque mondiale renforce le portefeuille de ses opérations au Cameroun ». En visite de travail au Cameroun, Ousmane Diagana, Vice-président de cette institution financière pour l'Afrique Centrale et de l'Ouest a signé hier, 20 novembre 2023 avec Alamine Ousmane Mey, ministre de l'Economie, de la Planification et de l'aménagement du territoire trois nouveaux accords de financements... Ecrit L'Economie Quotidien

Terre Promise est allé au villege pour voir de plus prêt l'Extension nationale du Guichet producteurs. Et annonce le « Top départ à Ebolowa ». Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et son homologue du Commerce procèdent ce 21 novembre 2023, à Ebolowa, au lancement officiel de cet instrument de soutien aux producteurs de cacao et de café dans les autres bassins de production, après le succès enregistré dans sa phase expérimentale dans le Moungo.