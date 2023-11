Cote d'Ivoire: Le Groupe SIFCA dévoile les résultats de sa stratégie RSE en 2022

A travers son rapport RSE 2022 PALM Côte d'Ivoire, le groupe SIFCA qui contrôle notamment les sociétés SAPH (caoutchouc naturel), PALM Côte d'Ivoire (palmier à huile) et Sucrivoire (sucre de canne), a dévoilé les résultats de sa stratégie Responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) en 2022.

Selon la direction de ce groupe agro-industriel, le Groupe SIFCA a défini une politique durabilité et une feuille de route 2021-2025 pour sa stratégie RSE. «Cette politique durabilité composée de 4 axes stratégiques regroupant 10 enjeux participe à la mise en œuvre de la performance économique, environnementale et sociale du Groupe et ses filiales», souligne le rapport.

Le premier axe stratégique met l'accent sur la gouvernance et éthique. Le groupe promeut une gouvernance d'entreprise basée sur les valeurs de responsabilité, d'éthique et de qualité. «Nous avons déployé cette année 2022 notre politique d'achats, qui intègre des dispositions d'achats responsable selon les lignes directrices de la norme ISO 20400» ont indiqué les responsables du groupe. Selon eux, le manuel de gestion E&S a également été défini et sera déployé sur l'ensemble des sites du pôle courant l'année 2023.

L'humain sera au cœur de l'entreprise à travers le deuxième axe stratégique emploi et conditions de travail. La direction du groupe estime assurer un environnement de travail sûr et sain pour tous les salariés, y compris les sous-traitants. «La santé, la sécurité et le développement des compétences de nos salariés sont notre priorité», déclare encore la direction du groupe.

A travers le troisième axe stratégique, l'accent est mis sur la préservation de l'environnement. Pour cette année 2022, les dirigeants du groupe estiment que l'accent a été mis sur la traçabilité de leurs matières premières à travers la surveillance satellitaire de plus 14 millions 500ha autour de des zones d'approvisionnement, et du lancement du programme de géolocalisation des plantations des fournisseurs de matières premières. «Nous avons achevé l'exercice 2022 avec un taux de réalisation de plus 60% du projet», se félicite la direction du groupe SIFCA.

Avec le quatrième axe, communauté et innovation sociétale, ce groupe s'engage à construire avec ses parties prenantes des projets durables, à favoriser l'entreprenariat local, à accompagner ses partenaires privés dans l'amélioration des pratiques agricoles et à lutter contre le travail des enfants, le travail forcé dans toutes sa chaîne d'approvisionnement.