Algérie: Ouverture de la 2e édition du Salon EDUCTECK

ALGER — La 2e édition du Salon de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et des technologies de la connaissance (EDUCTECK) s'est ouverte, mardi au Palais des expositions (Alger), avec la participation de plus de 100 exposants, sous le thème "Les compétences du XXIe siècle, outils et enseignements".

Dans son allocution liminaire, le porte-parole du Salon, M. Abdenour Derias, a affirmé que cette édition visait à permettre aux différents acteurs du secteur de l'éducation d'aller à la rencontre des organisations qui oeuvrent dans les domaines de l'apprentissage et du développement des compétences et des fournisseurs de solutions, de matériels et d'outils facilitant l'accès aux technologies et à la connaissance.

Le Salon se veut un espace d'échange d'expertises entres les acteurs du domaine de la technologie, de l'économie de la connaissance, de l'intelligence artificielle et du numérique, en vue d'accompagner les étudiants universitaires dans la création de start-up et d'incubateurs, a ajouté M. Derias.

Prévu jusqu'au 25 novembre, EDUCTECK est un espace d'interaction entre experts et enseignants spécialisés dans le domaine des TIC et de l'apprentissage, et ce, à travers des colloques et des conférences.

Cet événement verra également l'organisation d'ateliers et de conférences thématiques animées par des experts.

En marge du salon, le concours en ligne "OATA" (Online Algerian Teacher Awards) sera organisé. Il concerne trois catégories : les professeurs d'enseignement général, les professeurs d'instituts de formation et les professeurs d'enseignement supérieur.

Un concours de "Robotique" destiné aux 8-14 ans est également prévu en coordination avec la start-up "Technology".

De son côté, le directeur de la communication d'Algérie Télécom (AT), Azzedine Harik, a fait savoir que l'entreprise, sponsor officiel du salon, accompagnera les start-up, afin de les aider à promouvoir leurs produits.