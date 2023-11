Algérie: Signature d'une convention de coopération entre le CEREFE et l'ESAA

ALGER — Le Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique (CEREFE) et l'Ecole supérieure algérienne des affaires (ESAA) ont signé, mercredi à Alger, une convention visant à renforcer la coopération entre les deux parties, notamment en matière de recherche et d'innovation, indique un communiqué du CEREFE.

Aux termes de cette convention, qui vise à asseoir les bases de la coopération entre les deux parties, "CEREFE offrira à l'ESAA un encadrement technique et économique pour la réalisation de projets dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, tout en l'accompagnant dans la préparation de sessions de formation, et contribuera à l'évaluation des projets innovants liés aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique".

De son côté, l'ESAA assurera, en vertu de cette convention, la formation continue des personnels du CEREFE dans son domaine de compétence.

Les domaines de coopération concernent "le renforcement de la recherche et de l'innovation en tant qu'outil de développement local et la concrétisation de modèles économiques adaptés en lien avec les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique", conclut le communiqué.