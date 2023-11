Algérie: Blanchiment d'argent/financement du terrorisme - Examen de 4 projets de décrets exécutifs

ALGER — Quatre projets de décrets exécutifs, qui interviennent en application des dispositions de la loi relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ont fait l'objet d'un examen lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, présidée mercredi par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui.

Selon un communiqué des Services du Premier ministre, le Gouvernement a examiné 4 projets de décrets exécutifs, présentés par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui interviennent en application des dispositions de la loi 05-01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, modifiée et complétée.

Le Gouvernement s'est penché sur un projet de décret exécutif relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien ainsi que les conditions et modalités d'exercice par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance de leurs missions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l'égard des assujettis.

"Ces textes viennent parachever l'application de la loi 05-01suscitée, ce qui permettra de renforcer le dispositif algérien de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive tout en assurant le respect des engagements de notre pays par l'adoption des normes internationales pertinentes en la matière", explique le communiqué.