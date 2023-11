Congo-Kinshasa: Kisangani - Le Grapff invite la population à soutenir les candidates aux élections

L'appel a été lancé par le groupe de réflexion et d'action pour la promotion des droits de la femme et la fille (Grapff) au cours d'une tribune d'expression populaire organisée récemment au marché municipal de la 11e avenue dans la commune Tshopo dans le cadre du projet dénommé " Tous pour la participation politique de la femme et fille aux échéances politiques 2023 dans la province de la Tshopo ".

A travers l'activité organisée grâce au financement de l'ambassade de Canada en RDC à travers le Fonds canadien d'initiatives locales, le Grapff veut tout simplement soutenir les candidatures féminines pour que ces dernières puissent remporter plus des sièges. « Nous avions sensibilisé les hommes et les femmes de la commune Tshopo à accompagner les femmes et filles qui ont choisi de se présenter comme candidates. Le souhait est que les femmes remportent des sièges à tous les niveaux aux échéances électorales en cours », a déclaré Mme Albertine Likoke, coordonnatrice de l'ASBL le Grapff. « L'époux et la famille sont les premiers cercles pour battre campagne en faveur de la femme et la jeune fille qui ont choisi de se représenter aux élections de décembre prochain. Pour la fille, il faut que la famille l'adopte parce qu'elle constitue pour elle le premier cercle pour battre campagne à sa faveur. En principe, avant de se lancer dans cette course, la femme mariée doit harmoniser avec son mari », a-t-elle recommandé.

Mme Likoke a, par la même occasion, convié l'assistance à cultiver la tolérance, la paix, la non-violence, le fair-play et de bannir tous les actes contraires à la moralité ainsi qu'aux politiciens de ne pas utiliser la jeunesse à des fins égoïstes avant, pendant et après le vote. De leur côté, les habitants de cette municipalité ont évoqué les barrières au sein du couple et de la famille qui ne permettent pas à la femme ou la jeune fille d'émerger en politique.