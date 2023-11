Afrique: Championnat d'Afrique de tir à l'arc - Le ministre Adjé Silas Metch félicite les Éléphants archers

La Côte d'Ivoire a participé du 7 au 13 novembre 2023, à Nabeul en Tunisie, à la 13e édition du championnat d'Afrique de tir à l'arc. Les archers ivoiriens ont remporté 5 médailles dont 2 en argent et 3 bronze.

De retour au pays, les Éléphants archers au nombre de huit ont été reçus le 21 novembre 2023, à la salle de conférence de la Tour A, à Abidjan-Plateau, par le ministre en charge des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Metch.

La délégation conduite par M. Tagro Elien, vice-président de la Fédération ivoirienne de tir à l'arc (Fita) est allée présenter au patron du Sport les récentes médailles remportées en Tunisie, preuve de leur bonne performance pendant ce tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques d'été.

La délégation a saisi cette occasion pour témoigner sa gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara ; au Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé et au ministre délégué en charge des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Metch, pour le soutien et l'encadrement qui ont permis la participation efficiente de la Côte d'Ivoire à ce championnat.

Le ministre Adjé Silas Metch s'est dit très heureux et a félicité les athlètes pour avoir fait honneur à la Côte d'Ivoire. Il leur a réitéré son soutien ainsi que celui du ministère des Sports et du Cadre de vie tout en encourageant les archers à « affiner leur adresse au tir » afin de glaner plus de médailles aux prochains rendez-vous.

De son côté, Elien Tagro, vice-président de la Fédération ivoirienne de tir à l'arc et présent aux côtés des athlètes, a remercié le ministre délégué pour son soutien et l'a rassuré que les athlètes feront encore mieux lors des prochains tournois et qualifier la Côte d'Ivoire pour les Jeux olympiques d'été à Paris en 2024.

Avant de prendre congé de leur hôte, M. Tagro a remis au ministre une plaque récompensant la Côte d'Ivoire comme pays promoteur du respect de l'équilibre homme-femme dans les équipes sportives.