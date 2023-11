Maroc: La gastronomie et la culture pour donner un nouvel élan aux relations maroco-péruviennes (ambassadeur)

Rabat — Les événements culturels sont "un moyen de donner un nouvel élan" aux relations entre le Maroc et le Pérou, a affirmé l'Ambassadeur du Pérou au Maroc, Arturo Chipoco Càceda, qui présentait, mercredi à Rabat, la 6ème édition du Festival gastronomique péruvien.

S'exprimant lors de la conférence de presse de présentation de ce festival, prévu qui se tiendra du 30 novembre au 2 décembre à Rabat, M. Chipoco Càceda a affirmé que l'événement "s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 60 ans d'établissement de relations diplomatiques avec le Royaume du Maroc", soulignant ainsi le rôle des événements culturels dans la consolidation des relations diplomatiques entre le Pérou et le Maroc.

Placé sous le thème: "Le charme de l'Amazonie péruvienne conduit à la cuisine: Découvrir la gastronomie amazonienne", ce festival est organisée par l'Ambassade du Pérou au Maroc en collaboration avec un palace de la capitale.

L'événement se veut une occasion pour les Marocains pour découvrir, savourer et apprécier la gastronomie péruvienne à travers le menu du célèbre chef Luis Arévalo, qui jouit d'une carrière étoilée de plus de 25 ans dans son pays, mais aussi en Europe. Le festival promet une collection composée de plats emblématiques de la cuisine amazonienne, qui conduiront les convives pour un voyage de saveurs et de produits nouveaux, leur permettant d'apprécier les secrets de la gastronomie locale.

La richesse et la diversité de l'art culinaire péruvien constitue une illustration du métissage culturel de ce pays d'Amérique du sud. La cuisine péruvienne est, avant tout, le respect du produit de haute qualité, l'utilisation de techniques ancestrales et contemporaines et un goût qui permet de promouvoir le commerce et le tourisme d'un pays qui a fait de sa cuisine une tendance mondiale.

Une exposition photographique intitulée "Shipibo-Konibo: Portraits de mon sang" sera également présentée à cette occasion. L'oeuvre est signée de l'artiste amazonien David Diaz, lauréat du Prix Lumière 2022 de la meilleure exposition de photographie, une occasion d'apprécier la communauté Shipibo-Konibo.

Le Festival sera également une opportunité d'apprécier une exposition de diverses danses traditionnelles par des danseurs primés au Pérou et en Europe