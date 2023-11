Maroc: Béni Mellal-Khénifra - Lancement de plusieurs projets de développement agricole et rural

Béni Mellal — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a effectué, mercredi, une visite de terrain au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra où il a lancé plusieurs projets dans le cadre de la déclinaison de la stratégie Génération Green 2020-2030.

M. Sadiki accompagné du Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, des gouverneurs des provinces de Khouribga, de Fkih Ben Salah et d'Azilal, du président de la Chambre d'Agriculture de la région et des professionnels du secteur, a présidé la cérémonie de signature d'une convention de partenariat pour la création d'un marché de gros de fruits et légumes régional à Beni Mellal.

Cette Convention s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du deuxième fondement de la stratégie Génération Green, relatif à la pérennité du développement agricole dans l'axe amélioration et modernisation de la distribution des produits agricoles.

Le marché de gros sera érigé sur une superficie de 15 ha avec un coût d'investissement estimé à 250 millions de dirhams, financé par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Industrie et du Commerce, le Conseil de la région de Béni Mellal- Khénifra et la commune de Béni Mellal.

Par la suite, le ministre et la délégation l'accompagnant ont lancé les travaux de construction de 5,5 km de séguias dans le cadre du projet d'agriculture solidaire de la commune de Tanougha.

D'un investissement global d'environ 30 millions de dirhams, le projet comprend la plantation de 500 ha d'amandiers et de caroubiers, l'aménagement de 20 Km de séguias, 10 Km de pistes agricoles, la construction de deux ateliers de valorisation du fromage et des plantes aromatiques et médicinales ainsi que l'accompagnement des bénéficiaires.

Ce projet vise l'adoption d'une agriculture résiliente face aux changements climatiques et devrait permettre l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs et la contribution à l'élargissement de la classe moyenne.

A cette occasion, le Ministre a pris connaissance du Plan Agricole provincial de Béni Mellal. D'un montant d'investissement estimé à 3 milliards de dirhams, le plan agricole provincial comprend plusieurs programmes et projets qui tiennent compte des contraintes et des capacités naturelles et humaines de la Province.

Le Ministre s'est également informé du projet de développement rural des montagnes de l'Atlas (PDRMA) qui s'inscrit dans le cadre du plan agricole provincial financé par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) à hauteur de 168 millions de dirhams.

Au niveau de la province de Fkih Ben Salah, le ministre a visité la plateforme de multiplication de plantes de cactus résistantes à la cochenille du Centre Régional de Recherche Agricole de Tadla situé dans la commune de Sidi Hammadi.

Edifiée sur une superficie de 4 ha, la plateforme vise à intensifier les variétés de cactus résistantes et à renforcer la production de cactus pour la replantation dans les zones touchées par la cochenille.

Il a été également procédé au coup d'envoi des travaux de réalisation du canal de raccordement, des adducteurs et des réseaux de distribution pour approvisionner le secteur G9 sur une superficie de 3 200 hectares dans le cadre du projet de Résilience et de Durabilité de l'Irrigation (REDI).

D'un coût de 660 millions de dirhams, financé par la Banque Mondiale, ce projet comprend notamment, la reconversion de l'irrigation de surface en irrigation localisée sur une superficie de 4 700 ha, la modernisation du canal Zidania et la construction d'un bassin de régulation hydraulique.

Le ministre a, aussi, présidé à l'Institut des Techniciens Spécialisés en Agriculture à Fkih Ben Saleh, l'inauguration d'un internat de nouvelle génération avec un investissement de 3,7 millions de dirhams. Ce projet fait partie de la feuille de route de la formation et de la qualification professionnelle agricole qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030.

Dans une déclaration à la presse, M. Sadiki a fait savoir que cette visite de terrain ambitionne de poursuivre la déclinaison de la stratégie Génération Green 2020-2030 dans le cadre des plans agricoles provinciaux de la région, relevant que la visite a également porté sur les projets d'aménagement hydroagricoles pour l'accélération du passage à un mode d'irrigation économe en eau.

Il a également mis en avant l'importance des projets d'aménagement des réseaux de distribution dans le désenclavement des zones agricoles dans le cadre de stratégie Génération Green 2020-2030 qui prévoit la réalisation de projets agricoles structurants à l'horizon 2030.

Au niveau de la commune territoriale d'Ouled Abdoune (Khouribga), le ministre accompagné du gouverneur de la province de Khouribga a présidé la cérémonie d'inauguration d'un abattoir moderne de viandes rouges avec un investissement d'environ 110 millions de dirhams et une capacité de 10.000 tonnes par an avant de présider la cérémonie de distribution de 20 semoirs de semis direct aux coopératives de la région ainsi que d'équipements pour le développement des filières apicoles et des plantes aromatiques et médicinales au profit de 11 coopératives de la province.