Ile Maurice: Rama Valayden - «Big brother will be watching you 24 hours over 24 hours...»

Les avocats du groupe surnommé Avengers ont tenu une conférence de presse, mercredi 22 novembre, à l'hôtel St-George, à Port-Louis.

Le principal thème abordé est la plainte déposée par Me Rama Valayden et Ivor Tan Yan devant la Cour suprême pour contester les nouvelles réglementations gouvernementales concernant le réenregistrement obligatoire des cartes SIM. Selon Rama Valayden, l'argument de Pravind Jugnauth pour justifier cette décision est «bidon». Pour lui, il y a d'autres façons pour combattre la drogue dans le pays.

Il a ainsi donné un exemple de ce qui aurait dû se faire. Il aurait fallu mettre deux avoués à disposition qui interviendraient lors de l'arrestation d'un trafiquant de drogue et qui entreprendraient toutes les démarches nécessaires auprès d'un juge pour demander aux opérateurs de téléphonie mobile de soumettre tous les sms, les appels entrants et sortants sur le téléphone de la personne arrêtée dans les heures qui suivent. Pour Rama Valayden, après les caméras Safe City, il est sûr que l'enregistrement des cartes SIM sera pire car on pourra traquer les personnes jusqu'à chez eux, «dans leur salle de bains, aux toilettes». «Big brother will be watching you 24 hours over 24 hours...»

Me Sanjeev Teeluckdharry a, lui, fait le parallèle avec la carte biométrique en faisant remarquer que Pravind Jugnauth lui-même avait vu qu'il y avait un problème avec cela en 2013 mais fait presque la même chose aujourd'hui. Le réenregistrement des cartes SIM fera perdre leur «privacy» aux Mauriciens. D'ajouter qu'une autre plainte suivra sur le même sujet dans les semaines à venir. Nishal Joyram et Anoop Goodary se sont également exprimés sur cette décision.