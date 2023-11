Ile Maurice: Propos agressifs contre Nad Sivaramen - Ramgoolam et Duval conseillent à Bérenger de «cool down»

Au menu des discussions entre les trois dirigeants de l'opposition parlementaire, hier après-midi, les propos agressifs du leader du MMM à l'égard de l'éditorialiste de l'express, Nad Sivaramen.

Ce dernier avait, entre autres, écrit dans son papier «Rêves, parti et disque rayé» un rappel des faits (qui n'a pas plus à Bérenger) : *«J'en ai discuté avec quelques militants de la région. Il faut, me disent-ils, remettre Paul Bérenger dans son contexte à lui. Il a été hors du pouvoir depuis 2005, année durant laquelle il a essayé de conserver son siège comme Premier ministre, avec pour adjoint... Pravind Jugnauth, alors son 'petit frère'. Mais les Mauriciens n'en ont pas voulu ; le tandem s'est alors décomposé. 'Petit frère' est devenu dans la bouche de Paul Bérenger 'petit crétin'. Depuis, Paul Bérenger ne peut plus le regarder, encore moins le sentir.»

«Après la chute de 2005, les Mauriciens n'ont pas voulu de Paul Bérenger ou de ses alliances en 2010, 2014 et 2019 ! Cela fera donc, 19 ans, l'an prochain que Paul Bérenger, inamovible à la tête de son parti avant même l'élection de Dev Virahsawmy en 1970 à Triolet, court inlassablement derrière le pouvoir perdu, ayant entre-temps réduit son parti à une peau de chagrin. Pourtant, il fait comme si de rien n'était et chaque samedi ou presque il convoque la presse pour sortir des clichés du genre, 'ce sera une année décisive', 'enough is enough', 'développement majeurs à venir', or on ne voit rien venir.»

«Après les législatives de 2019, Bérenger a même tenté de virer Navin Ramgoolam à la tête du Parti travailliste (alors que lui il reste leader du MMM à vie !) avec le soutien de Xavier-Luc Duval, Roshi Bhadain et... Nando Bodha (qui s'est fait embobiner par le leader MMM qui lui a fait croire qu'il est un PM potentiel). Mais Ramgoolam ne s'est pas laissé faire et a rugi une ou deux fois. Paul Bérenger a alors compris qu'il n'avait pas le choix : il fallait jeter Bodha comme une vieille chaussette et s'agripper à nouveau au pantalon de Navin Ramgoolam, celui-là même qu'il avait blâmé pour la cinglante défaite de 2014 contre l'alliance Lepep.»(Fin de citation.)

Selon des sources proches de Navin Ramgoolam et de Xavier-Luc Duval, ces derniers auraient conseillé à Paul Bérenger de ne pas antagoniser la presse libre et indépendante, surtout dans un contexte où la MBC accentue son rôle de propagandiste. «Nous aussi nous recevons des critiques de la presse et il nous faut accepter le jeu démocratique. C'est mieux de calmer le jeu que de répondre à un éditorialiste», auraient déclaré Navin Ramgoolam (celui-là même qu'il avait blâmé pour la cinglante défaite de 2014 contre l'alliance Lepep) et Xavier-Luc Duval à Paul Bérenger, selon nos informations. L'express a essayé en vain de confirmer les propos exacts exprimés auprès des leaders rouge et bleu.

Dans les rangs du MMM, on annonce une enquête sur les membres du BP pour connaître l'origine des fuites d'informations internes vers l'express. Ce qui s'avère être une tâche difficile étant donné les liens étroits qu'entretiennent les parlementaires et non-parlementaires mauves avec nos journalistes, afin de mettre en lumière leurs questions et difficultés à l'Assemblée nationale. Plusieurs enquêtes du même genre dans le passé n'ont rien donné. D'autre part, MM. Ramgoolam, Duval et Bérenger ont discuté de leur prochain et dernier meeting 2023, qui se tiendra le dimanche 3 décembre. La liste des orateurs n'a pas encore été finalisée. Il n'y aura pas de conférence de presse commune samedi prochain en raison de l'imminence du prochain meeting, même si Paul Bérenger compte réunir la presse pour passer en revue l'actualité. Camarades de la presse, à vos calepins !