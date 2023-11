Ile Maurice: Un «Casual Leave» de deux heures autorisé

En cette fin d'année 2023, il n'y que de bonnes nouvelles pour les fonctionnaires. Après que le gouvernement a décidé de verser les salaires et le boni de fin d'année le 15 décembre, voilà une autre décision qui va les réjouir. Ils peuvent maintenant demander deux heures de Casual Leave, aussi compté comme Local Leave.

Un note de service signé par le Secretary for Public Service, Kooshiram Conhye, en date du 21 novembre, indique aux Supervising Officers de tous les ministères, que souvent un fonctionnaire ayant besoin d'un congé pendant deux heures pour un engagement personnel, est dans l'obligation de demander une demi-journée de Casual Leave. *«These officers could have more conveniently applied for a two hour leave instead of half day casual leave, had our leave management system so allowed.» *

Désormais, les fonctionnaires pourront demander rien que deux heures de Casual Leave et, pour cela, le département des Ressources humaines doit effectuer l'enregistrement de la demande manuellement jusqu'à ce que le système informatique soit configuré en ce sens. Ces demandes seront approuvées, dépendant des exigences du travail du demandeur.

Une demande de deux heures de Casual Leave équivaut à un quart d'un jour de congé.