Ethiopie: Signature de plus de 70 accords en euros pour le développement de l'horticulture et du secteur laitier

Addis Ababa — Des accords sur des projets horticoles et laitiers financés par le gouvernement des Pays-Bas et mis en oeuvre en Éthiopie ont été signés aujourd'hui.

Le gouvernement des Pays-Bas fournira plus de 70 euros au total, dont 33,3 millions pour la phase III d'Horti-LIFE et plus de 40 millions pour le développement de l'industrie laitière.

Les accords ont été signés par Julie Graham, directrice de SNV en Éthiopie, l'ambassadeur Henkja Bakker, Meles Mekonen, ministre d'État chargé des cultures et de l'horticulture, Fikru Regassa, ministre d'État chargé de l'élevage, et Rinus Van Klinken, directeur du projet BRIDGE.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, Julie Graham, directrice nationale de SNV Éthiopie, a déclaré que les deux projets visent à transformer les secteurs de l'alimentation et de l'horticulture afin d'apporter un changement réel et durable, non seulement pour les petits exploitants agricoles, mais aussi pour les communautés au sens large, en améliorant l'accès à une nutrition abordable et sûre.

Elle a ajouté que ces secteurs ont un rôle important à jouer dans la lutte contre la malnutrition dans le pays et dans l'accès à des fruits et légumes frais et abordables.

De même, l'accès à des produits laitiers sûrs et abordables, tels que le lait, le yaourt et autres, joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la nutrition, en particulier chez les enfants.

La troisième phase des projets continuera à être mise en oeuvre en collaboration avec le ministère de l'agriculture, a-t-on appris.

L'ambassadeur des Pays-Bas en Éthiopie, Henkja Bakker, a déclaré pour sa part que ces deux projets représentent une étape importante dans nos efforts collectifs pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et réduire la pauvreté en Éthiopie en les finançant.

"C'est l'occasion pour nous de nous réunir pour célébrer les réalisations que nous avons faites jusqu'à présent et de consolider nos efforts pour les projets de la troisième phase".

Selon Meles Mekonen, ministre d'État chargé des cultures et de l'horticulture, les phases précédentes du projet SNV Horticulture Live, en collaboration avec le ministère de l'agriculture, ont permis d'améliorer de manière significative la productivité des fruits et légumes.

Fikru Regassa, ministre d'État chargé de l'élevage, a déclaré que depuis quelques années, BRIDGE+ travaille réellement avec les petits exploitants agricoles en Éthiopie, en soutenant spécifiquement la chaîne de valeur de l'industrie laitière.