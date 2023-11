Cote d'Ivoire: Aquaculture - Une trentaine de journalistes instruits

Le Programme Stratégique de Transformation de l'Aquaculture en Côte d'Ivoire (Pstaci), a organisé un atelier de formation et de renforcement de capacités d'une trentaine de journalistes sur le secteur de l'aquaculture, mardi 21 novembre 2023, à Abidjan-Cocody.

La Côte d'Ivoire, malgré ces nombreuses potentialités sur le plan hydrologique est dépendante des importations pour couvrir les besoins de la population. La production nationale en produits halieutiques estimée à 105 219 (cent cinq mille deux cent dix-neuf) tonnes de poisson dont, 6300 tonnes produits par l'aquaculture nationale ne couvrent à peine 17% des besoins estimés à 641 619 (six cent quarante et un mille six cent dix-neuf) tonnes de poissons. Chaque année, se sont environ 400 milliards de francs Cfa qui sont alloués en termes de devises pour satisfaire cette consommation. La Côte d'Ivoire est donc acculée à recourir aux importations massives pour couvrir les besoins de sa population en constante augmentation avec un taux de croissance de 2,6 % par an. Dans l'optique de juguler ces insuffisances qui ne reflètent nullement l'important potentiel dont recèle le pays, le gouvernement a mis en place , un programme de développement aquacole dénommé le Programme Stratégique de Transformation de l'Aquaculture en Côte d'Ivoire "Pstaci".

Dr Kouakou Ernest, Conseiller technique, représentant le ministre des Ressources animales et Halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, a indiqué que ce programme lancé officiellement le lundi 1er Août 2022, à la station piscicole de Loka à Bouaké, vise à stimuler l'investissement dans le secteur aquacole, mais aussi à développer la chaîne de valeur aquacole en Côte d'Ivoire. Puis, il a décliné les différents piliers du projet. « Ce Programme se focalisera sur quatre (04) piliers pour réaliser l'ensemble des aspirations du secteur aquacole », a-t-il dit. Pour ce qui concerne le premier pilier, il s'agit de l'élaboration d'un plan de transformation de l'aquaculture visant à la création d'emplois, notamment pour les jeunes et en milieu rural. Le deuxième pilier concerne la mise en place de projets pilotes d'innovation et de démonstration permettant d'accroître l'investissement privé, spécialement en milieu rural. Quant au troisième pilier, il est axé sur le renforcement institutionnel et de la gouvernance devant aboutir à l'accroissement de la production en substitution aux importations et à l'établissement de capacités d'exportation. Enfin, le quatrième pilier est basé sur l'élaboration d'un plan de communication pour le renforcement des capacités nationales d'offre de produits halieutiques et la lutte contre la pauvreté au sein de la population. Par ailleurs, cet atelier a permis d'instruire la presse sur les enjeux de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, les perspectives et les activités du Pstaci et solliciter son accompagnement dans la mise en oeuvre des actions du Pstaci.