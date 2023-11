Afrique de l'Est: Athletes in action - Pour une belle performance des sportifs

Athlètes in action est une communauté mondiale pour développer les athlètes physiquement, mentalement et spirituellement.

Athletes in Action (AIA) a pris racine à Madagascar en 2021, apportant avec elle une approche unique de l'accompagnement des athlètes.

C'est une organisation chrétienne internationale qui vise à répondre aux besoins holistiques des sportifs, allant au-delà de la sphère physique pour englober les dimensions mentales et spirituelles.

Forte de plus de 50 ans d'expérience, AIA crée une communauté mondiale où les athlètes et les entraîneurs peuvent croître et trouver un but tout au long de leur carrière.

L'objectif est de développer des athlètes complets, non seulement performants sur le terrain, mais également exemplaires dans leur comportement, leur état d'esprit, et capables d'exercer une influence positive dans leurs équipes et communautés.

« Nous promouvons l'aumônerie sportive », explique Robison Corinne Vololomanga, coordinateur national de AIA à Madagascar.

« Chaque personne convaincue de la liaison entre la croyance en Dieu et le sport est concernée. Pour réussir ce projet, nous accompagnons les athlètes tout au long de leur carrière, renforçant leur foi et les aidant à vivre leur vie de sportif sous l'égide de cette croyance. Un athlète complet se distingue non seulement par sa performance, mais aussi par son comportement, son état d'esprit, et exerce des influences positives sur ses collègues », a-t-elle continué. AIA Madagascar collabore avec plusieurs clubs et fédérations, dont la Ligue de basketball Vakinankaratra, la section de basketball Tana Ville, la Formation Basket-Ball Ambohimanga, le Fc Nisi, le Club Accacia, et la Fédération Internationale des Sports à Madagascar.

Une union qui renforce l'impact positif du sport dans la société malgache.

En somme, AIA offre bien plus qu'un soutien sportif, elle s'engage à façonner des leaders à vie, avec une portée qui s'étend aux équipes locales jusqu'aux régions les plus reculées du monde.

Rejoindre cette communauté signifie embrasser une vision où le sport devient un moyen de croissance personnelle, sociale et spirituelle.