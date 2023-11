Cote d'Ivoire: 3e édition du salon des femmes d'honneur - Le digital au coeur des débats

Après les deux premières éditions , la Fondation Femmes d'Honneur avec à sa tête Samira Dakoury remet le couvert ce samedi 25 novembre pour la 3e édition du Salon des Femmes d'Honneur. Un rendez-vous qui se déroulera à l'Institut national de la formation sociale d'Abidjan-Cocody.

" Le digital, un booster de l'entrepreneuriat féminin " .C'est le thème principal de cette 3e édition placée sous le parrainage de Mme Harlette Badou N'Guessan Kouamé ,Maire d'Arrah et la présence effective de Docteur Marie-Paule Kodjo ,la vice-présidente du Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH). Samira Dakoury , la présidente de la Fondation Femmes d'Honneur lance un appel à la mobilisation. " Femmes d'Honneur, femmes qui osent ,femmes de demain et distinction, nous vous attendons nombreuses le 25 novembre pour une journée inédite",a-t-elle dit avant d'inviter les mécènes et organisations à associer leurs images."Chers mécènes et organisations oeuvrant pour la promotion de la femme,nous sommes ouverts à tout type de collaboration.La Fondation Femmes d'Honneur a pour but de faire la promotion, la valorisation des compétences féminines .Pour leur mise en lumière quels que soient leurs domaines d'activités, qu'elles s'abonnent à notre page Facebook Femmes d'Honneur ". " Les opportunités liées au digital, le BA BA de la création d'une entreprise ( comment passer de l'informel au formel),Femmes et financement, quelle voie d'accès ?" sont les sous thèmes qui seront développés au cours de cette journée consacrée aux femmes d'honneur.

Cette 3e édition sera marquée par des conférences B2B, des expositions- ventes, le réseautage et bien d'autres activités pour le bonheur des femmes présentes.