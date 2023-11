Maroc: Tan-Tan - Commémoration du 67ème anniversaire du lancement des opérations de l'armée de libération dans le sud du Royaume

Un meeting a été organisé, mercredi soir au siège de la province de Tan-Tan, en commémoration du 67ème anniversaire du lancement des opérations de l'armée de libération dans le sud du Royaume.

Ce meeting a été l'occasion de rappeler les enseignements que les générations montantes doivent tirer de cette épopée nationale, qui représente un jalon essentiel dans l'histoire des luttes contre le colonialisme pour le recouvrement de l'indépendance et de l'unité du Maroc.

Le Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de Libération, Mustafa El Ktiri, a indiqué que ce meeting offre l'occasion de commémorer une date mémorable dans le registre des combats pour le parachèvement de l'indépendance nationale et la consécration de l'unité territoriale, ajoutant que les populations des régions combattantes du Sahara ont mené cette bataille pour défendre les constantes de la nation et ses valeurs sacrées religieuses et culturelles.

Il a souligné que cet anniversaire est aussi l'occasion de rappeler les luttes nationales héroïques de l'ensemble du peuple marocain, sous la conduite du glorieux trône alaouite, pour l'indépendance et l'intégrité territoriale du Maroc, de l'extrême nord jusqu'aux confins du Sahara.

Cet événement, ajoute-t-il, permet aussi de rappeler les hauts faits d'armes des populations du Sahara marocain dans l'épopée du trône et du peuple, et leurs positions historiques après le retour d'exil de feu SM Mohammed V et de son illustre famille, lorsque les représentants, cheikhs et notables des provinces du sud se sont présentés devant le regretté Souverain pour réitérer le serment d'allégeance et exprimer leur volonté de se battre pour la libération des régions du sud.

Le Haut-commissaire a rappelé, à cette occasion, plusieurs batailles menées par les habitants des provinces du sud contre l'occupation étrangère, donnant à l'ennemi des leçons de patriotisme, de courage et de dévouement pour la défense des causes sacrées de la nation.

Ce meeting, auquel a assisté le gouverneur par intérim de la province de Tan-Tan, Abdellatif Chedali, a été marqué par l'hommage rendu à un groupe d'anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération originaires de la province de Tan-Tan et la distribution d'aides financières à d'anciens membres de la famille de la résistance et à leurs veuves, pour la création de projets économiques, de coopérative ou en guise de soutien matériel.

Par la suite, M. El Ktiri a visité l'espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération à Tan-Tan.