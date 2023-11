Madagascar: Loi de finances 2024 - Marquée par des actions tournées vers le social

Le prochain président de la République élu pourra travailler avec une loi de finances initiale (LFI) orientée vers des investissements dans le capital humain.

Suivant le décret portant le n°2023-1440 du 30 octobre 2023 et conformément au délai constitutionnel, le projet de loi de finances pour 2024 a été effectivement déposé à l'Assemblée Nationale le 30 octobre 2023.

En somme, les députés ont déjà chacun les exemplaires de cette loi n°023-2023 portant loi de finance initiale pour 2024.

Une loi de finance qui traduit la volonté du gouvernement de poursuivre et de renforcer les acquis qui ont permis une performance économique globalement satisfaisante, malgré les chocs internes et internationaux successifs.

Des chocs qui ont d'ailleurs entraîné la réévaluation de la croissance économique en 2023 à 4%.

L'exposé des motifs de la LFI 2024 explique cette performance.

« Ce résultat est dû à la conjonction de nombreux facteurs (positifs et négatifs) nationaux et internationaux, notamment la persistance des tensions géopolitiques internationales (conflit en Ukraine et au Moyen Orient) qui nourrit l'incertitude ; les défis rencontrés par le secteur textile malagasy avec la fermeture pour dépôt de bilan de plusieurs enseignes clientes en Europe (conséquence latente de la pandémie de Covid-19) ; l'avènement des cyclones intenses au premier trimestre 2023, impactant les activités les infrastructures et les activités économiques ; l'inflation qui décélère mais qui reste relativement élevée (12,4% à fin mars, 11,4% à fin juin, et 8,2% à fin septembre) la bonne dynamique du secteur touristique avec 173 879 touristes pour les 9 premiers mois de l'année ; le ralentissement de la demande mondiale des produits minéraux matérialisée par la baisse des cours sur le marché international, malgré la course vers le contrôle de la chaîne d'approvisionnement en minerais de la transition énergétique (nickel, cobalt, graphite, lithium) ».

Mais une amélioration est attendue avec une prévision de croissance de 4,5 % pour 2024.

Les programmes et actions budgétisés dans la LFI 2024 constituent des instruments de politique économique permettant de reprendre la performance économique du pays, à la suite des chocs successifs ayant impacté notre trajectoire de croissance économique.

L'année 2024 sera marquée par le contexte particulier de passage vers une nouvelle mandature présidentielle.

En capitalisant les acquis et les efforts antérieurs, fortement marqués par des investissements physiques et structurels, la présente prévision budgétaire 2024 est beaucoup plus orientée vers des investissements dans le capital humain.

Toutefois, le soutien aux croissances accélérées, la continuité des politiques d'industrialisation, les incitations aux investissements privés pour une stimulation de la création d'emplois et le renforcement de la mise en oeuvre de la Politique Nationale pour la Décentralisation Émergente restent des secteurs phares indispensables dans le processus du développement à Madagascar.