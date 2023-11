Afrique: L'intégration des bourses africaines matérialisée à Nairobi

Le président William Samoei Ruto du Kenya lors Live Trade réalisé par la Bourse régionale des valeurs mobilière (Brvm) et la Bourse de Nairobi

La Bourse régionale des valeurs mobilière (Brvm) a réalisé un Live Trade avec la Bourse de Nairobi en présence du Président de la République du Kenya, H.E. Hon. William Samoei Ruto, PhD, C.G.H., Commander-In-Chief of the Kenya Defence Forces.

Le communiqué qui donne l’information souligne que c’était à l’occasion du 30ème anniversaire de l’Association des Bourses Africaines (Asea) célébré à Nairobi ce jeudi 23 novembre 2023.

Selon la même source, l’opération a été conduite du côté de la BRVM par la Société de Gestion et d’Intermédiation, FGI du Sénégal et du côté de la Bourse de Nairobi, par Dyer and Blair Investment Bank. Elle a porté sur 2000 actions de la société kenyane de télécommunication, Safaricom.

Elle ajoute que l’opération a été réalisée à travers la plateforme AELP (African Exchanges Linkage Project) lancée à Abidjan le 7 décembre 2022.

Avant de rappeler que la BRVM et la Bourse de Nairobi sont respectivement la 5ème et la 6ème bourse sur le continent de par leurs capitalisations.