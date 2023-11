Afrique: Autonomisation économique et développement durable en Afrique - Des experts plaident l'intégration des droits fonciers des femmes dans la Zlecaf

L'intégration des droits fonciers des femmes dans la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) représente une occasion importante de faire progresser l'égalité des genres, d'autonomiser les femmes sur le plan économique et de favoriser le développement durable en Afrique.

C'est l'avis de dirigeants et d'experts en terres qui participent à la cinquième Conférence sur la politique foncière en Afrique (CLPA) en cours à Addis-Abeba, en Éthiopie, du 21 au 24 novembre 2023.

Ils soutiennent qu'en répondant aux défis uniques auxquels sont confrontées les femmes pour accéder aux terres et les posséder, la Zlecaf peut créer un environnement favorable pour les femmes entrepreneures, faciliter leur participation au commerce transfrontalier et contribuer à la réduction de la pauvreté et à la croissance inclusive.

La CLPA 2023 est organisée par le consortium tripartite composé de la Commission de l'Union africaine (UAC), de la Banque africaine de développement (BAD) et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) sous le thème « Accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ».

Judith Nabakooba, ministre ougandaise des terres, du logement et du développement urbain, a déclaré qu'il était nécessaire que l'Afrique ait de bonnes politiques de gouvernance foncière qui renforcent les droits des femmes à la terre afin d'obtenir des résultats équitables et durables pour tous.

Les cadres juridiques nationaux devraient être renforcés, alignés sur les normes internationales en matière de droits de l'homme et appliqués efficacement pour protéger les droits fonciers des femmes. Cela nécessite de s'attaquer aux lois et pratiques discriminatoires, de sensibiliser aux droits fonciers des femmes et de fournir une aide juridique et des services de soutien aux femmes confrontées à des différends liés à la terre.

Le ministre ougandais a déclaré que la collaboration entre les gouvernements, les organisations de la société civile, les groupes de défense des droits des femmes et les entités du secteur privé est cruciale pour intégrer avec succès les droits fonciers des femmes dans l'AfCFTA. En outre, des partenariats devraient être forgés pour élaborer des politiques commerciales sensibles au genre, fournir un soutien technique et mettre en œuvre des programmes de renforcement des capacités.

Par ailleurs, Josefa Sacko, commissaire à l'agriculture, au développement rural, à l'économie bleue et à l'environnement durable, a noté qu'il y a eu des progrès significatifs depuis la dernière CLPA dans l'avancement des politiques foncières dans les États membres de l'Union africaine.

« Il y a deux ans, nous nous sommes réunis pour relever les défis qui entravent la gouvernance durable des terres, et je suis heureuse d'annoncer qu'il y a eu un élan notable dans la mise en œuvre des politiques visant à promouvoir des pratiques d'administration durable des terres », a déclaré Mme Sacko.

« Un domaine de progrès important concerne la promotion des droits fonciers des femmes, conformément à l'agenda de l'Union africaine sur la terre. Grâce à des interventions politiques ciblées, à des réformes juridiques et à des campagnes de sensibilisation, nous avons assisté à des progrès tangibles dans l'élévation du statut des femmes en tant qu'acteurs clés de la gouvernance des terres », a-t-elle confié.

« Il est impératif que les parties prenantes travaillent ensemble pour s'assurer que les droits fonciers des femmes sont pleinement intégrés dans les politiques, les programmes et les mécanismes de mise en œuvre de la Zlecaf », a déclaré, pour sa part, Robert Lisinge, chef de la section de l'énergie, de l'infrastructure et des services de la Division du développement et des finances du secteur privé.

A l'en croire, « cela profitera non seulement aux femmes et contribuera au succès global et à la durabilité de la Zlecaf , mais également, accélérera également le programme de développement de l'Afrique. »