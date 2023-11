Sénégal: Conseils des ministres décentralisés - Macky veut le respect des engagements pris

Le président de République, Macky Sall, veut la matérialisation des décisions prises lors de ses tournées économiques et Conseils des ministres décentralisés. En Conseil des ministres hier, mercredi 22 novembre, il a demandé au Premier ministre, Amadou Ba, de prendre les dispositions nécessaires pour la satisfaction des doléances formulées à ces occasions.

En Conseil des ministres hier, mercredi 22 novembre, le président de la République, Macky Sall, a apprécié la tenue des Conseils des ministres décentralisés qui ont abouti à l'adoption, pour chaque région, sur la période 2024-2026, d'un Plan d'Investissements prioritaires. Rappelant les réalisations prévues, le président de la République, Macky Sall, est revenu sur les investissements envisagés. 600 milliards sont destinés à la région de Kédougou (avec l'optimisation du potentiel minier pour le développement durable et l'emploi des jeunes des localités).

Pour la région de Kaolack, 1000 milliards sont destinés à promouvoir l'émergence d'une économie régionale dynamique autour du développement du Port. La région de Kaffrine, avec sa nouvelle Sphère Administrative moderne, le renforcement des volets agricole et élevage et des accès à l'eau et à l'électricité́, est crédité d'une enveloppe de 700 milliards. 853 milliards sont prévus pour Fatick dont le décollage économique doit être renforcé par la mise en place, avec le secteur privé de la Zone économique spéciale, autour des opportunités du Port de Foundiougne-Ndakhonga et de la valorisation des mines de sel.

Par ailleurs, signale le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l'Etat a souligné́, après la tenue des Conseils présidentiels de Kaolack, Kaffrine et Fatick, la nécessité́ de travailler à l'émergence du Pôle-Territoire Sine-Saloum, afin d'accélérer l'optimisation des politiques sectorielles nécessaires au développement des régions ciblées et à l'amélioration du bien-être des populations des terroirs polarisées. Le président de la République a ainsi demandé au Premier ministre «de faire prendre toutes les dispositions au sein des ministères pour la satisfaction des doléances légitimes et urgentes évoquées par les populations lors de la tournée économique, et d'engager, sans délai, le processus de suivi des décisions présidentielles annoncées et partagées avec les autorités administratives, les élus et les forces vives des régions».

VERS UN CONSEIL PRÉSIDENTIEL SUR LA JEUNESSE

Il a par ailleurs, indiqué au Premier ministre, l'impératif de «réorienter les allocations budgétaires dans l'inclusion, notamment vers le volet capital humain et protection sociale avec la promotion de la formation professionnelle, du financement, de l'entreprenariat des jeunes et de leur insertion». C'est ainsi que le président de la République a demandé́ au Premier ministre d'engager le processus de préparation d'un Conseil présidentiel sur la jeunesse.

TOURNÉES ÉCONOMIQUES DE MACKY SALL : DIOURBEL, SAINT-LOUIS, MATAM, LOUGA, KOLDA ET ZIGUINCHOR SE PRÉPARENT

Face à son gouvernement, le président de la République a aussi souligné l'urgence de doter les programmes d'équité sociale et territoriale de ressources budgétaires supplémentaires conséquentes et immédiatement mobilisables, en vue d'accélérer la finalisation des chantiers prioritaires de pistes de désenclavement, d'ouvrages hydrauliques, d'infrastructures sanitaires et électriques et d'équipements d'allègement des travaux des femmes. Enfin, le président de la République a indiqué́ au Premier ministre et aux ministres l'importance de la préparation des prochaines tournées économiques dans les régions de Diourbel, Saint-Louis, Matam, Louga, Kolda et Ziguinchor.