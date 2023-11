Congo-Kinshasa: Beni - Le PAM annonce pour bientôt la reprise de la distribution de l'aide aux déplacés à Oicha

La directrice pays adjointe du Programme alimentaire mondial (PAM) en RDC, Natasha Nadazdin a annoncé, mercredi 22 novembre, la reprise pour bientôt la distribution de l'aide humanitaire aux déplacés de cette région.

Elle a fait cette annonce un mois après que cette agence du système de l'ONU a suspendu ses activités à Oicha après l'incendie par des jeunes d'une cargaison de vivres destinés aux déplacés.

Ces manifestants protestaient contre la tuerie, la veille d'au moins 27 civils dans leurs milieux de vie.

« Tout d'abord, mes condoléances à toute la population pour la perte qu'ils ont subie de 27 vies. Je suis vraiment désolé que à cause des évènements qui se sont enchainés que le PAM et les autres acteurs humanitaires ont suspendu leurs opérations d'une manière provisoire. Mais je vais aussi dire qu'on reste très proche à ces communautés et qu'on va revenir très bientôt après qu'on a été assuré bien sûr que les mesures de sécurité ont été améliorées et que les communautés ont vraiment besoin de nous et les autorités nous promettent de nous protéger un peu plus. Ça sera d'ici peu mais je ne peux pas vous donner le jour précis parce que notre équipe va programmer de revenir ici avec de l'assistance très bientôt », a indiqué Natasha Nadazdin.

Elle affirme avoir déjà obtenu des assurances des autorités sur le plan sécuritaire.

Ce haut fonctionnaire de l'ONU a échangé avec les autorités locales, sur les possibilités de la reprise des activités de la distribution de l'aide humanitaire dans ce coin du pays.