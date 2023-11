Congo-Kinshasa: Kindu - La CARITAS Développement exhorte les candidats aux élections à la tolérance

La CARITAS Développement Kindu a appelé, mardi 21 novembre, les candidats aux élections de décembre prochain à la tolérance, à la non - violence pour créer un climat de cohésion, d'unité, d'amour et de fraternité avant, pendant et après les élections.

Cette structure de l'église catholique a lancé ce message au cours d'une séance de sensibilisation organisée par le bureau diocésain justice et paix, à Kindu.

Cet échange d'une journée a permis aux organisateurs et aux participants d'adopter un comportement digne durant ce process de prendre conscience et le sens de responsabilité.

En sensibilisant ces candidats, la CARITAS vise au changement de comportement et des mentalités.

« Et voilà que nous avons donné des conseils, comme église nous nous sommes appuyés sur la morale chrétienne et ensemble avec la doctrine sociale de l'église nous pensons avec ce rappel qu'il y aurait un plus, un changement de comportement et de mentalité. Nous ne pensons qu'avec cette étape de prévention et de conseil, les candidats ont compris puisque ce sont des futurs dirigeants et ils doivent être modèles et exemplaires et leur comportement doit édifier tout le monde », a fait savoir le directeur de la CARITAS Développement Kindu, abbé Stanislas Abeli.

Pour sa part, Benoît Tchomba Saliboko du parti Envol salue l'initiative et promet de sensibiliser ses bases :

« En fait je suis très satisfait parce qu'on nous a édifiés sur la sensibilisation et la paix pendant cette période du processus électoral. Nous avons bénéficié des matières c'est à nous maintenant de restituer à nos militants et militantes de sorte que pendant cette période nous ayons une façon de se comporter ».

Les participants souhaitent voir cette sensibilisation s'étende au niveau des électeurs et aussi de la CENI.