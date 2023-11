Tunisie: Kasserine-Elections - Une situation économique vulnérable

KASSERINE — Le gouvernorat de Kasserine s'étend sur une superficie de 8260 km, soit 5,1% de la superficie de la Tunisie, et compte une population de 465832 habitants (recensement du 1er janvier 2023).

Relevant du quatrième district qui inclut également les gouvernorats de Siliana, Sousse, Kairouan, Monastir et Mahdia, la région est délimitée par Gafsa au sud, Kef au nord, Siliana et Sidi Bouzid à l'est.

Situé sur les frontières tuniso-algériennes, le gouvernorat de Kasserine compte deux postes frontaliers à Haidra et Bouchebka.

//L'agriculture: secteur non bien valorisé //

Les terres labourables dans la région de Kasserine sont estimées à 770 mille ha, dont 360 mille ha de terres cultivées et 80 mille ha consacrés aux pâturages.

Les superficies agricoles en irrigué s'élèvent à 35 mille ha, dont 11 mille ha de périmètres publics.

La région est le premier producteur de pommes, pistaches, figues de barbarie et tomates.

Elle est connue, aussi, pour son patrimoine archéologique qui comprend 400 monuments et des sites romains, outre un espace forestier qui représente 25% de la superficie forestière nationale.

Cependant, les indicateurs de développement régional témoignent d'une situation économique vulnérable avec un taux de plus de 22% de chômage, 33,6% de pauvreté et 32% d'analphabétisme.

%

La région manque de commodités nécessaires dont l'eau potable, le gaz naturel et les services publics.

Le manque des infrastructures et le blocage des projets publics n'ont pas permis de développer l'interaction entre les zones rurales et urbaines et de valoriser la richesse agricole de la région où 60% de la population est installée en milieu rural.

//Nécessité de reprendre les projets bloqués//

Les projets bloqués concernent, notamment, la construction de l'autoroute Tunis-Jelma en passant par Kairouan, le dédoublement de l'autoroute Kasserine-Sfax en passant par Sidi Bouzid et la rénovation des lignes ferroviaires Tunis-Kasserine en passant par le Kef et Tunis-Kasserine/Kasserine-Sousse en passant par Kairouan.

Il s'agit, également, d'aménager la zone de libre-échange de Bouchebka (délégation de Feriana), le centre des stages à Chaambi, le village touristique à Sbeitla, le village géothermal et le barrage de Boulaaba.

Les habitants de la région appellent à accélérer la régularisation de la situation foncière des exploitations agricoles, organiser les activités des gisements et assurer le financement des jeunes entrepreneurs, outre la mise en place de pôles industriels.

Ils s'attendent aussi à un renforcement des projets à valeur ajoutée et à un encouragement des investissements, afin de faciliter la création d'emplois au profit des jeunes de la région.

Le gouvernorat de Kasserine compte 13 délégations, 106 localités, 106 circonscriptions et 310 centres de vote.