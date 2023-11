Algérie: Aéroport d'Alger - Batterie de mesures pour l'accompagnement des voyageurs et le traitement des marchandises

ALGER — L'établissement de gestion de services aéroportuaires d'Alger (EGSA), a pris une batterie de mesures dans le but d'améliorer l'accompagnement des voyageurs et le traitement des marchandises, à travers la modernisation des systèmes informatiques, l'accompagnement et le renforcement des ressources humaines et matérielles, a affirmé, mercredi, le P-dg de l'EGSA, Mohamed Salah Kouache.

Les explications sont intervenues lors d'une séance d'audition devant la commission des transports et des télécommunications de l'Assemblée populaire nationale (APN), sous la présidence de Kamel Laouissat, président de la commission, dans le cadre de l'examen du projet de loi fixant les règles générales relatives à l'aviation civile, indique un communiqué de l'Assemblée.

M. Kouache a souligné que son établissement avait procédé "au renforcement des informations et à l'orientation des voyageurs, à travers la modernisation des systèmes informatiques et l'accompagnement", ajoute le document.

La compagnie a également renforcé ses ressources humaines et matérielles fin d'améliorer les délais de traitement des bagages lors de l'enregistrement dans la zone de départ de l'aéroport d'Alger.

Le responsable a fait savoir qu'il existait 22 compagnies aériennes spécialisées dans les vols commerciaux et 3 compagnies aériennes générales d'affaires, qui utilisent l'aéroport d'Alger, ajoutant que le réseau domestique comprenait 35 destinations tandis que le réseau international propose 50 destinations, et ce après l'ouverture de nouvelles destinations vers Addis-Abeba, Douala, Johannesburg et Saint-Pétersbourg en 2023.

Dans le même cadre, les interventions des membres de la commission ont porté sur la nécessité d'améliorer les délais d'accompagnement des passagers à l'arrivée, de garantir l'amélioration de la qualité des services et du confort des passagers lors du transit, ainsi que la levée des causes du retard dans la remise des bagages.

Ils ont également appelé au contrôle des prix "exorbitants" des produits de consommation à l'intérieur de l'aéroport, tout en ouvrant un passage pour les hommes d'affaires. Ils ont proposé, en outre, la décoration de l'aéroport international d'Alger d'images reflétant les symboles historiques de l'Algérie et les sites touristiques.

De son côté, le président de la Commission a affirmé que "la Commission continuera d'auditionner tous les responsables et les parties concernées par le projet en vue de son enrichissement pour faire face aux différents défis confrontés par ce secteur sensible tout en prenant en charge l'ensembles des explications, des propositions et des visions proactives dans l'objectif de promouvoir la gestion des services et infrastructures aéroportuaires et du secteur des Transports en général", conclut le communiqué.