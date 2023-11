Afrique: Une rencontre à Abidjan pour promouvoir le patrimoine culturel commun de la Côte d'Ivoire et du Maroc

Abidjan — La ville d'Abidjan qui a accueilli dernièrement la semaine du cinéma marocain, donne un nouveau rendez-vous aux férus de la culture et des arts en abritant, du 27 novembre au 1er décembre, la 26-ème édition de «Come To My Home» qui se veut un moment fort pour célébrer la richesse de la diversité culturelle et encourager le dialogue des cultures.

Cette nouvelle édition de «Come to My Home», un véritable festival culturel et artistique itinérant, est organisé par l'Université Mohammed VI Polytechnique (FM6P), la Fondation des cultures du monde (FCM), l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle (INSAAC) de Côte d'Ivoire et l'Ambassade du Maroc à Abidjan.

Une grande semaine culturelle se tiendra à Abidjan : Elle témoigne de la fraternité et de la volonté mutuelle de coopération dans tous les domaines, et la mise en oeuvre de partenariats positifs afin de développer et de promouvoir le patrimoine culturel commun de la Côte d'Ivoire et du Maroc, ont indiqué les organisateurs lors d'une conférence de presse organisée mercredi à Abidjan pour présenter cet événement.

Ce festival constitue une opportunité supplémentaire pour rapprocher davantage les peuples via ce vecteur formidable qu'est la culture, ont-ils souligné.

C'est l'association marocaine «Fondation des cultures du monde», présidée par Driss Alaoui Mdaghri, ancien ministre de la Communication et de la Jeunesse, qui a lancé le concept «Come To My Home».

Selon les responsables de la Fondation, si tous les participants aux activités de cet événement culturel ont du talent, tous ne sont pas au même degré de notoriété et de professionnalisme, mais tous acceptent de partager leur savoir-faire avec enthousiasme et générosité.

«C'est une expérience humaine, sociale, culturelle et artistique dont l'esprit est aux antipodes des manifestations commerciales. Cela tient de la résidence d'artistes, de la création collaborative et de l'interaction permanente entre les participants», précise-t-on.

Depuis son lancement en 2012 plusieurs villes ont accueilli cet évènement culturel de premier plan au Maroc, à savoir notamment Casablanca, Marrakech, Bejaad, Mohammedia, El Jadida, Fès, Meknès, Ifrane et Benguerir, et ailleurs comme à Lucca et Rome en Italie, à Dakar, à Gibraltar et à Torremolinos, lit-on dans un document remis à la presse.

Dans l'esprit du dialogue créatif des cultures, la création tous azimuts est, à chaque fois, à l'ordre du jour, comme le sont le partage, la disponibilité et la convivialité dans une ambiance familiale et amicale sans formalisme, chacun faisant de son mieux pour la réussite de chaque édition.

La finalité pour les organisateurs est de montrer que l'art, la diversité culturelle et les valeurs de tolérance et d'ouverture sont des contributeurs majeurs à la pacification des esprits et des coeurs.

Le Programme de la 26-ème édition à Abidjan comprend toute une série d'activités scientifiques, artistiques et culturelles auxquelles participent nombre d'acteurs culturels des deux pays (Maroc et Côte d'Ivoire), mais aussi du Sénégal.

Il s'agit d'un workshop autour de «L'entreprenariat culturel en Afrique» qui permettra de passer en revue des expériences d'entreprenariat dans le domaine culturel par des acteurs publics et privés en Afrique afin de tirer des leçons pour la promotion de l'action culturelle, source privilégiée de richesse et de développement dans les pays africains.

Au programme aussi figue un atelier de création plastique autour du thème de l'environnement qui regroupera une quinzaine de peintres marocains, ivoiriens et sénégalais afin de produire des oeuvres originales autour du thème de l'environnement en Afrique.

Les plasticiens Leila Cherkaoui, Abdallah El Hariri, Abderrahman Banana, Kalidou Kassé et six artistes ivoiriens animeront cet atelier.

Il y aura également un tournoi d'échecs initié en partenariat avec la Fédération Ivoirienne des Echecs avec des récompenses à la clé pour les gagnants et un trophée de la FCM. Cette activité est récurrente dans toutes les manifestations de la FCM en raison de ses vertus sportives, ludiques et éducatives.

Le moment fort de cet événement culturel est le grand concert «Rhapsodies Africaines» qui sera donné au Palais de la Culture et auquel contribueront de nombreux artistes, musiciens, chanteurs et danseurs marocains, ivoiriens et sénégalais sur des textes poétiques inspirés qui chantent l'Afrique et ses richesses humaines et naturelles.

Cette 26ème édition se tiendra sous le haut patronage de Mme Françoise Remarck, la ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie et sous l'égide de l'Ambassade du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire.