Maroc: Le dialogue des cultures est une voie vers un avenir plus inclusif et pacifique (Diplomate marocain)

Abidjan — Le dialogue des cultures est une voie vers un avenir plus inclusif, tolérant et pacifique, a indiqué, mercredi à Abidjan, l'Ambassadeur de SM le Roi en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani.

Le dialogue des cultures repose sur notre capacité collective à apprendre les uns des autres, à grandir ensemble et à tracer un chemin vers un monde où la diversité culturelle est non seulement acceptée mais célébrée, a-t-il dit.

Le diplomate marocain s'exprimait lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation de la 26-ème édition de «Come To My Home», un événement culturel prévu du 27 novembre au 1er décembre à Abidjan, à l'initiative de l'Université Mohammed VI Polytechnique (FM6P), la Fondation des cultures du monde (FCM), l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle (INSAAC) de Côte d'Ivoire et l'Ambassade du Maroc à Abidjan.

Cet événement se veut une véritable occasion pour célébrer la richesse de la diversité culturelle et encourager le dialogue des cultures.

«Ensemble, engageons-nous à promouvoir ce dialogue des cultures, car c'est dans cette conversation interculturelle que nous trouverons les clés pour résoudre certains des défis les plus pressants de notre époque et bâtir un monde meilleur pour tous», a dit M. Kettani dans son intervention.

Selon lui, l'initiative d'organiser «Come To My Home» à Abidjan procède de «cet engagement qui émane de nos valeurs et de notre conviction de la nécessité de ce dialogue cultures enrichissant pour tous».

Il a relevé, à cet égard, que le dialogue des cultures ne se limite pas aux grandes conférences internationales ou aux sommets diplomatiques.

Il commence, a-t-il dit, «à un niveau individuel, dans nos interactions quotidiennes. Il commence par écouter activement, poser des questions ouvertes et être prêt à remettre en question nos propres préjugés. Il commence par l'éducation aux générations futures à embrasser la diversité et à la considérer comme une force motrice pour un avenir plus harmonieux».

Il a poursuivi qu'il est également essentiel de reconnaître que le dialogue des cultures ne signifie pas l'effacement des différences, mais plutôt la célébration de ces différences, mettant l'accent sur l'importance de la compréhension et du respect mutuel pour construire des ponts solides entre les sociétés et établir des liens qui transcendent les barrières linguistiques et culturelles.

Dans un monde de plus en plus interconnecté, il devient impératif de reconnaître et de célébrer la richesse de la diversité culturelle qui compose notre planète, a ajouté le diplomate marocain.

Il a souligné dans ce sens que «la mission de la Fondation des cultures du monde s'inscrit de plain-pied dans cette perspective et épouse fidèlement les Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, pour un Maroc ouvert sur le monde et sa diversité qui ne peut qu'être source de richesse pour tous les peuples de la planète».

C'est l'association marocaine «Fondation des cultures du monde», présidée par Driss Alaoui Mdaghri, ancien ministre de la Communication et de la Jeunesse, qui a lancé en 2012 le concept «Come To My Home».

Le Programme de la 26-ème édition à Abidjan comprend toute une série d'activités scientifiques, artistiques et culturelles auxquelles participent nombre d'acteurs culturels du Maroc et de la Côte d'Ivoire, mais aussi du Sénégal.