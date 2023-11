Afrique du Nord: L'avis de l'expert Maher Kanzari - 'Pas si mauvais que ça'

Aux yeux de l'entraîneur cabiste et ex-international, la prestation de l'équipe de Tunisie face au Malawi n'est pas si mauvaise comme le prétendent certains observateurs et consultants.

« Sur l'ensemble, le match contre le Malawi n'a pas été si mauvais comme le prétendent certains observateurs et consultants sur les plateaux télé et radio. Au contraire, la Tunisie a livré un bon match contre le Malawi. J'aurais aimé, tout de même, que l'équipe nationale marque tôt comme l'a fait le Maroc contre la Tanzanie et l'Egypte face à la Sierra Leone. Par ailleurs, la première mi-temps contre le Malawi pouvait être meilleure bien qu'il y ait eu une occasion ratée de Khénissi et un ou deux penalties litigieux.

En deuxième mi-temps, l'équipe nationale a livré une meilleure prestation. A un certain moment, j'ai eu peur que nous perdions sur une contre-attaque, vu que nous nous sommes un peu mis à découvert quand nous avons pressé haut. Nous avons, au fait, concédé des espaces à l'adversaire dans notre entreprise offensive. On avait tellement voulu marquer que, par moments, nous sommes tombés dans la précipitation. N'empêche, mon appréciation sur la prestation de notre team national, lors de ce deuxième match des éliminatoires du Mondial 2026, est plutôt positive.

Pour moi, nous n'avons pas été si mauvais techniquement comme l'ont laissé entendre certains observateurs qui donnent l'impression de vouloir émettre des avis négatifs rien que pour se faire des noms.

Je trouve, qu'au contraire, nous avons fait le match qu'il fallait et, surtout, ramené du Malawi trois points importants qui seront sans doute précieux pour la suite de notre parcours aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

A mon avis, il ne faut pas être fataliste envers la sélection nationale. Nous avons eu le mérite de gagner grâce à l'apport des joueurs d'expérience comme Msakni et Meriah. Nos joueurs se sont dépensés sur le terrain. Ils n'ont pas lésiné sur l'effort. Après, les choix techniques, mais aussi ceux des joueurs alignés, ça reste discutable.

Il faut que les gens comprennent une chose : nous ne sommes pas les meilleurs. Le football africain a changé ces dernières années. Les sélections et les clubs africains ont beaucoup progressé, ces dernières années. Il n'y a plus de nation faible en Afrique. Nous devons nous adapter à la nouvelle réalité du football africain, garder les pieds sur terre et, surtout, savoir rester humbles ».