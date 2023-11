Congo-Brazzaville: Drame du stade d'Ornano - Le PCT va être vigilant dans le suivi des mesures gouvernementales

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, dans une interview accordée à la presse, le 22 novembre à Brazzaville, a promis d'être vigilant dans le suivi des mesures que le gouvernement a prises et dans les conclusions des commissions d'enquête mises en place.

Le secrétariat permanent du PCT, réuni à son siège, a échangé avec une délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso. Les échanges ont tourné autour du drame d'Ornano qui a occasionné la mort de trente et un jeunes et fait cent quarante-cinq blessés dans les rangs des Congolais venus déposer les dossiers de recrutement au sein des Forces armées congolaises. « Nous allons être vigilants dans le suivi des mesures que le gouvernement a prises et dans les résultats des commissions d'enquête qui ont été mises en place. À cet effet, nous allons suivre cela de façon rigoureuse afin de prévenir, à l'avenir, ce genre de situation extrêmement malheureuse », a expliqué Pierre Moussa après l'échange, annonçant la poursuite de ces rencontres.

Présentant aux familles éprouvées ses condoléances les plus attristées, le secrétaire général du PCT a indiqué que le parti est en train de chercher les tenants et les aboutissants d'un tel drame qui ne devait pas, d'après lui, se produire. « Mais, il s'est produit, nous avons rencontré le gouvernement qui, entre temps, a réagi aussi vivement en créant une cellule de crise et en prenant les premières mesures d'apaisement pour essayer de faire le point. C'est de notre compétence, de notre responsabilité et de notre devoir. Tout parti a les droits et les devoirs de saisir le gouvernement, d'établir un contact avec lui lorsqu'il y a des drames de ce genre », a-t-il précisé.