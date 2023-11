Angola: Le Ministère de l'Éducation condamne la violence contre les enseignants

Luanda — Le Ministère de l'Éducation condamne tout acte de violence physique, psychologique et morale contre les enseignants, et exige le strict respect et considération du formateur, en particulier de la part des parents, tuteurs et familles des élèves.

Dans un message à l'occasion de la Journée nationale de l'éducateur, qui se célèbre ce mercredi 22 novembre, le Ministère considère que la formation du capital humain est un défi qui exige dévouement et abnégation des agents de l'éducation, dont le mérite est toujours visible dans le processus de progrès et de développement de notre pays.

Selon la source, cette date sert à exprimer la gratitude et la reconnaissance aux enseignants dévoués et qui jouent un rôle indispensable dans la vie de chacun, en façonnant avec passion, patience et abnégation, les mentalités de jeunes cadres de demain.

Ce 22 novembre est célébré sous le thème « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous voulons : l'impératif mondial pour combler la pénurie de professeurs ».

La Journée nationale de l'éducateur angolais a été institutionnalisée lors de la visite du premier Président de l'Angola, António Agostinho Neto, à l'usine textile « Textang II », en 1977, dans le cadre du lancement de la Campagne de lutte contre l'analphabétisme.

"Depuis cette date, notre pays réalise avec succès de nombreuses activités dans le domaine de l'Éducation et de l'Enseignement, à travers l'augmentation substantielle des infrastructures scolaires décentes, dotées de moyens modernes d'enseignement et d'apprentissage, ainsi que la formation du personnel enseignant", lit-on dans le message.