Sénégal: Ministère de l'Education nationale - Le budget 2024 en hausse de plus de 130 milliards de FCfa

Au titre de l'exercice 2024, le projet de budget du ministère de l'Education nationale voté hier, est arrêté à 909 323 430 797 FCfa, en crédits de paiement (Cp), contre 778 549 450 268 F CFA, en 2023, soit une hausse de 130 773 980 529 FCfa, en valeur absolue et 16,8 %, en valeur relative. Les autorisations d'engagement (Ae) sont évaluées à 944 959 363 377 FCfa. Cheikh Oumar Anne a confié que 80% du budget du MEN est affecté aux salaires des enseignants.

Ce projet de budget est élaboré, selon Cheikh Oumar Anne, dans un contexte particulier marqué par une volonté, plusieurs fois réaffirmée, par le chef de l'Etat, Macky Sall, de bâtir un système éducatif de plus en plus performant. Il rappellera que c'est depuis 2012 que le Président de la République, dans sa vision d'un Sénégal émergent à l'horizon 2035, a accordé une place centrale à l'éducation comme force motrice de la croissance par le développement du capital humain.

C'est sur cette base, d'ailleurs, qu'il a initié, mené et fait exécuter d'importantes actions visant à accroitre les capacités d'accueil par la construction et l'équipement des infrastructures 162 scolaires et la résorption des abris provisoires, améliorer les niveaux d'encadrement des élèves et les conditions de vie et de travail du personnel enseignant, renforcer les moyens par l'accroissement et la diversification des ressources, instaurer un pilotage et une gouvernance efficace du secteur de l'Education et de la formation et encourager la digitalisation du système éducatif par l'utilisation systématique des Tic.

Dans cette dynamique, il fera savoir que le Président de la République, à l'occasion de la rencontre nationale avec la communauté des daara, tenue le 28 novembre 2022, avait pris des mesures phares en faveur des daara et dont la mise en oeuvre repose sur quatre actions majeures : la finalisation de leur cartographie nationale, la poursuite des investissements pour la construction et l'équipement de daara publics aux normes, la réflexion sur un dispositif adapté de recrutement de maîtres coraniques et de leurs encadreurs dans la Fonction publique et le soutien à l'insertion socioéconomique des apprenants, par la solidarité nationale. Adou Faye