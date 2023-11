Angola: Le dialogue intergénérationnel marque le premier jour de la troisième Biennale de Luanda

Luanda — L'approche du premier panel "Les jeunes, acteurs de la promotion de la culture de paix et des transformations sociales sur le continent/Dialogue de haut niveau", a marqué la première journée de la troisième Biennale de Luanda, avec comme intervenants des hommes d'État et des personnalités africaines, dont le Président de la République, João Lourenço.

Après la cérémonie d'ouverture, les présidents de l'Angola, João Lourenço, du Cap-Vert, José Maria Neves, de Sao Tomé et Principe, Carlos Vila Nova, de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont interagi avec des jeunes de divers pays africains des sujets liés à la paix, à l'éducation, à l'environnement, au développement économique et à la technologie.

Pendant près de trois heures, un panel d'intervenants, parmi lesquels figuraient également les anciens présidents du Mozambique, Joaquim Chissano, du Nigeria, Olusegun Obasanjo, du Malawi, Joyce Banda, et le conseiller de l'Union africaine, Kgalema Motlanthe, ont clarifié les préoccupations des jeunes liés aux sujets mentionnés ci-dessus.

Répondant à une question sur la contribution de l'Angola à la réduction des gaz polluants, le Président de la République, João Lourenço, a annoncé le démarrage, l'année prochaine, d'un projet d'exploration d'hydrogène vert dans la ville de Barra do Dande, province de Bengo.

Le Chef de l'État a expliqué que le projet sera développé par la Sonangol, le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz et une entreprise allemande, dans le but de desservir le marché intérieur et d'exporter de l'énergie verte vers l'Europe et d'autres consommateurs du monde.

Dans son approche, João Lourenço a déclaré que, dans le même but, l'Angola signerait, lors du Sommet COP 28, qui aura lieu ce mois-ci à Dubaï, une initiative qui existe sur la nécessité de décarboniser le pétrole et le gaz.

Il a déclaré qu'en plus de cette initiative de l'ONU, il y en a d'autres d'institutions internationales auxquelles l'Angola se joindra, afin que son industrie pétrolière et gazière ait, dans un avenir proche, la capacité de mesurer les émissions d'hydroxyde de carbone et de les réduire autant que possible, ainsi que des émissions de dioxyde de carbone et de méthane.

De son côté, le Chef de l'État de Sao Tomé et Principe, Carlos Vila Nova, a considéré essentielle la formation des jeunes africains comme promoteurs de la paix.

Selon lui, il est nécessaire de renforcer les capacités des jeunes, tant individuellement que dans les structures organisationnelles de jeunesse, afin qu'ils puissent plus facilement contribuer à un monde meilleur, « en assurant cette culture de paix ».

Le Président du Cap-Vert, José Maria Neves, a défendu que l'Afrique doit offrir plus d'opportunités aux jeunes du continent, afin de contribuer au développement et à la transformation des talents.

Selon lui, il est essentiel de démocratiser l'accès à l'éducation, d'assurer la transformation de l'éducation pour acquérir des connaissances dans les domaines les plus divers, afin que chaque jeune africain puisse disposer des outils nécessaires pour contribuer au développement du continent africain.

L'ancien président du Malawi, Joice Banda, a estimé que l'inclusion des jeunes dans le processus de paix est inévitable, citant les anciens dirigeants révolutionnaires indépendants comme exemple à suivre.

L'ancien président du Mozambique et conseiller de l'Union africaine, Joaquim Chissano, a déclaré que la technologie ne fonctionne pas seule, c'est pourquoi il défend l'accent mis sur la formation des hommes et des femmes.

Pour sa part, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a préconisé de mettre davantage l'accent sur l'éducation pour prévenir les conflits et les actes de violence sur le continent.

Il a considéré qu'il était essentiel d'investir dans l'éducation des hommes et des femmes comme moyen de paix et de développement, dans le but de retirer les armes d'ici 2030.