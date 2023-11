Afrique Australe: L'Angola abritera la 55ème Assemblée plénière du FP SADC

Luanda — L'Angola accueillera, en 2024, la 55ème Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (FP SADC), selon une décision prise lors du sommet de cette organisation, qui se déroule à Port Louis, à Maurice.

Concernant cette décision, la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a mentionné que l'Angola est devenu un tournant pour le parlementarisme régional et mondial et a garanti que les parlementaires de la région sont les "bienvenus" à Luanda.

Mercredi, au premier jour de la 54ème Assemblée plénière du FP SADC, la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a préconisé une réflexion sur le rôle des parlements dans la recherche de solutions pour le progrès social et le bien-être dans les pays de la communauté car, selon elle, prendre soin de l'humanité exige préserver la nature et la placer au centre des décisions politiques et des agendas législatifs.

"Les préoccupations liées aux questions politiques, économiques et budgétaires exigent un abordage de l'importance que l'environnement a pour le développement économique et social, en rappelant que le Forum parlementaire de la SADC a, entre ses objectifs, de promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et le développement durable des États qui le composent, dont la pierre angulaire est la garantie de l'existence d'un environnement écologiquement équilibré", a-t-elle déclaré.

La président du Parlement angolais a également appelé les participants à réfléchir sur le principe de coopération entre les pays de la région, qui exige l'engagement de toutes les parties concernées à adopter des mesures législatives intégrées qui préviennent les calamités résultant du changement climatique, atténuent son impact et contribuent au développement durable de la région.

Le Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe (FP SADC) est l'organisme interparlementaire régional composé de députés des parlements nationaux des États membres, représentant plus de 3 500 parlementaires de la région de l'Afrique australe.

Créé par le Sommet de la SADC le 8 septembre 1997, le Forum est composé du Président de la Session et d'un maximum de cinq représentants élus par le Parlement National de chaque État membre.

L'objectif de ce Forum est de fournir une plate-forme pour soutenir et améliorer l'intégration régionale à travers la participation parlementaire et promouvoir les meilleures pratiques en termes du rôle des parlements dans l'intégration et la coopération régionales.