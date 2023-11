Angola: La Biennale de Luanda se poursuit avec un panel dédié aux femmes

Luanda — Les travaux de la troisième édition de la Biennale de Luanda, Forum Panafricain pour la Culture de la Paix, se poursuivent ce jeudi avec la présentation et les débats autour du panel "Les femmes dans les processus de paix, de sécurité et de développement".

Selon le porte-parole du forum, le journaliste Neto Júnior, le panel aura comme intervenantes Bieta Diop, envoyée spéciale du président de la Commission de l'Union africaine (CUA) pour les femmes, la paix et la sécurité et Lindiue Sizulu, héroïne sud-africaine.

Il a déclaré que la modération reviendrait à Mónica Mossagua, ministre du Genre, du Développement communautaire et des petites et moyennes entreprises de la République du Zimbabwe, et à Rosa Cruz e Silva, historienne angolaise et professeur d'université.

Le deuxième panel aura pour thème « Le processus de transformation des systèmes éducatifs, les pratiques de financement innovantes dans le contexte africain », tandis que le troisième sera « Les défis et opportunités de l'intégration sur le continent et les perspectives de croissance économique ».

Le dernier thème de la journée sera lié au « Changement climatique, défis ethniques, adaptation et vulnérabilités ».

La porte-parole a rappelé les panels de mercredi qui avaient abordé "Les jeunes, acteurs de la promotion de la culture de la paix et des transformations sociales sur le continent" et "L'accès à la technologie et à l'éducation comme outils pour parvenir à l'égalité des genres".

Neto Júnior a déclaré qu'il s'agissait d'une rencontre de dialogue intergénérationnel entre les jeunes et les dirigeants africains.

La Biennale de Luanda contribue à la mise en oeuvre du « Plan d'action pour une culture de la paix en Afrique », adopté en mars 2013, à Luanda, en Angola, dans le cadre de la campagne de l'Union africaine « Agir pour la paix ».