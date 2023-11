Afrique: L'Egypte poursuit ses efforts assidus pour faire cesser le conflit au Soudan

L'Égypte poursuit ses efforts assidus pour faire cesser le conflit au Soudan et a lancé, lors du sommet du Caire, le processus des pays voisins du Soudan, et ce étant donné qu'elle comprend le mieux les complications de la crise et qu'elle tient le plus à y mettre fin, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukry.

Les réunions ministérielles ont adopté, pour ce processus, un plan d'action global qui sera exécuté en concertation avec les pays voisins et qui consiste à mettre un terme au conflit, à assainir le climat politique, à instaurer un cessez-le-feu et à acheminer de l'aide humanitaire, a dit le ministre, lors d'une réunion par visioconférence mercredi du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'UA sur le Soudan.

Le chef de la diplomatie a assuré la centralité du rôle de l'UA dans le règlement des crises africaines et passé en revue les démarches de l'Egypte sur l'échiquier soudanais, a rapporté le porte-parole du ministère, Ahmed Abou Zeid.

Choukry a jugé important de coordonner entre les processus régional et international pour solutionner la crise, soulignant la nécessité de mettre en exergue la catastrophe humanitaire qui se joue au Soudan frère.

Le ministre a appelé toutes les parties à assumer leurs responsabilités et à favoriser l'accès humanitaire de même qu'il a exhorté les donateurs à soutenir le plan de réponse humanitaire de l'ONU, à honorer leurs engagements concernant les secours apportés au peuple soudanais ainsi qu'à contribuer aux charges qui pèsent sur les pays voisins du Soudan pour qu'ils puissent continuer à accueillir des Soudanais qui fuient le pays.