Congo-Kinshasa: Gouvernement et ONU signent un plan de retrait de la MONUSCO

La Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco) a déclaré ce 22 novembre 2023 qu'elle avait signé avec le gouvernement congolais son plan de retrait, sans donner plus de détails sur le calendrier.

C'est officiel et c'est signé : la Monusco va entamer très prochainement son retrait de la République démocratique du Congo (RDC). Le document a été signé le 22 novembre 2023 entre le vice-Premier ministre congolais, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula et la représentante spéciale en RDC du Secrétaire général des Nations unies et Cheffe de la mission de l'ONU dans le pays (Monusco), Bintou Keita. Et ce retrait va commencer dès le mois de décembre 2023.

Cette signature n'est pas une surprise : le 16 octobre déjà, une déclaration du Conseil de sécurité avait acté la mise en place de ce processus. La fin d'une mission présente dans le pays sous sa forme actuelle depuis 2010, quand elle avait succédé à la Monuc, créée en 1999. Un retrait souhaité « ordonné, progressif et responsable », selon le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Luntundula.

Il y a plusieurs volets à ce plan de désengagement : le retrait des forces - et c'est ce qui doit intervenir le plus rapidement - ou encore le transfert de responsabilité et de charges. Le bon déroulé de ce plan doit être évalué tous les trois mois par un mécanisme avec une priorité : ne pas voir de vide sécuritaire.

Les forces de la Monusco sont actuellement encore présentes au Nord-Kivu et en Ituri en proie à des conflits armés violents, des provinces où l'on trouve beaucoup de déplacés. D'ailleurs, après son retrait, l'ONU annonce qu'elle restera au service des populations congolaises à travers plusieurs programmes des agences des Nations unies.