Afrique: La santé doit être au cœur des plans nationaux de lutte contre le changement climatique, selon l'OMS

« La santé de l’homme et celle de notre planète sont inextricablement liées, et après des années de promesses, il est urgent d’agir rapidement pour les protéger », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS dans un communiqué reçu à notre rédaction.

En effet, à l’approche de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP-28), l’OMS a publié son « Examen 2023 de la santé dans les contributions déterminées au niveau national et les stratégies à long terme ».

Un document dans lequel, elle met en évidence les actions nécessaires pour garantir que la santé des populations soit pleinement prioritaire et intégrée dans les plans nationaux de lutte contre le changement climatique.

Selon Dr Tedros Adhanom, « seules les politiques climatiques axées sur les résultats en matière de santé permettront de prendre les mesures nécessaires pour sauver des vies, prévenir les maladies et construire des sociétés plus saines et plus justes.

En à croire l’organisme onusien, le changement climatique nuit déjà à la santé et au bien-être humains. Qu’il s’agisse de maladies causées par des événements climatiques extrêmes ou de l’augmentation de l’incidence et de la propagation des maladies à transmission vectorielle ou encore de l’augmentation des maladies cardiovasculaires et respiratoires causées respectivement par la chaleur extrême et la pollution de l’air, les impacts du climat sur la santé humaine sont inéluctables.

Par conséquent, la même source indique que des progrès significatifs ont été accomplis dans l’intégration de la santé dans les contributions déterminées au niveau national (CDN) et les stratégies de développement et de réduction des émissions à long terme (LT-LEDS), les principaux instruments politiques visant à réduire les émissions et à renforcer la résilience climatique, tels que définis par l’Accord de Paris.

Dans la même foulée, Dr Maria Neira, Directeur du Département de l’environnement, du changement climatique et de la santé de l’OMS a déclaré que « les pays ont fait des progrès significatifs dans la reconnaissance de la menace que représente le changement climatique pour la santé humaine et planétaire dans leurs plans nationaux de lutte contre le changement climatique ».

Mais, a-t-elle poursuivi, « nous avons besoin que ces engagements soient renforcés, accélérés et financés de manière adéquate pour garantir une réponse équitable qui protège la santé et les moyens de subsistance des générations actuelles et futures », rapporte le communiqué.

Malgré ces progrès, le document indique qu’il reste d’énormes lacunes dans les mesures prises. Une action ambitieuse contre la pollution de l’air sauvera des vies, mais seulement 16 % des CDN comprennent des objectifs, des mesures ou des politiques autonomes pour réduire la pollution de l’air.