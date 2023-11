Congo-Kinshasa: Le Secrétariat Général à la Reconstruction à l'heure de la revue annuelle 2023

La Salle Salonga du Nouveau bâtiment Administratif Paul Panda a abrité le mardi 28 novembre 2023 sous le coup de 12 heures, les assises de la revue annuelle 2023 du Secrétariat Général à la Reconstruction du Ministère des Infrastructures et Travaux Publics de la République démocratique du Congo (RDC). Après l'hymne national et la présentation de la journée, le mot de bienvenue était prononcé par le Directeur chef de service de la Direction d'Etudes et Planification, DEP. M. Ngandu Lumembo Paul.

Il convient de noter que cette activité a connu la présence des délégués des Divisions Provinciales du Kongo central, de Maï-Ndombe, du Kwilu et de la Division Urbaine de la Reconstruction Kinshasa. La revue annuelle, a déclaré M. Alexis Kaluwa Mwangala, le Secrétaire Général à la Reconstruction, est un moment fort de la vie de cette Administration pour évaluer le niveau de performance des activités retenues par les Directions dans leurs feuilles de route respectives. Il s'agissait, pour le Secrétariat Général à la Reconstruction, de faire le point sur le chemin parcouru: d'où nous venons, où nous en sommes et où nous allons, avec les activités de chaque Direction et ce que chaque Direction a prévu dans sa feuille de route, ce qu'elle a réalisé, et quelles sont les leçons à tirer pour l'avenir», a-t-il dit.

«Nous avons vu que nous sommes sur la bonne voie, c'est ce qui nous a permis de diagnostiquer ce qui a été fait au niveau des différentes directions et de baliser la voie pour l'avenir », a-t-il ajouté.

«Les Direction Formation, Infrastructures, Administration des projets, Mobilisation des Ressources, Services Généraux, Production Industrielle et d'études et Planification ont rivalisé d'ardeur pour présenter chacune, ses missions, ses attributions, les activités retenues et validées dans la feuille de route, leur niveau de réalisation, les tâches effectuées, les difficultés rencontrées et les recommandations.

Toutes ces actions ont concouru à l'atteinte de la mission principale qui est de définir la politique nationale de la reconstruction », a expliqué, en outre, le Secrétaire Général.

Dans son mot de clôture de cet atelier, M. Alexis Kaluwa Mwangala a exprimé toute sa gratitude au Président de la République Démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Champion de la masculinité positive pour la vision imprimée et le leadership exemplaire, en sa qualité de Premier Reconstructeur de la RDC, le Premier Ministre, Jean Michel Sama Lukonde Kyenge et le Ministre des Infrastructures et Travaux Publics, M. Alexis Gisaro Muvunyi, pour sa sollicitude paternelle dans l'accompagnement de cette Administration aux défis immenses et complexes.

Par ailleurs, le Secrétaire Général à la Reconstruction a invité les Directeurs Centraux et les Chefs des Divisions Provinciales à tenir compte des observations formulées et à s'impliquer davantage dans leur travail pour offrir au pays un travail de qualité avant de les exhorter à travailler étroitement avec les Gouverneurs des provinces en leur apportant toute leur expertise en matière de cartographie, de conception des projets, de leur expérimentation en phase pilotes, leur généralisation et le suivi évaluation.

Les participants ont émis le voeu de voir le Gouvernement renforcer les attributions de cette Administration en remettant le mot Reconstruction dans l'appellation du Ministère comme autrefois, en renforçant les attributions au niveau de l'ordonnance fixant les attributions des Ministères pour que la Reconstruction joue efficacement le rôle d'impulsion de catalyseur et de fédérateur de l'action gouvernementale que le pays attend d'elle.

M. Alexis Kaluwa Mwangala a, enfin, conclu son propos en faisant observer que plutôt que de repartir à zéro, le Pays a tout intérêt à consolider les acquis de la Reconstruction en avançant, main dans la main, avec le Président de la République pour être davantage plus unis, plus forts et plus prospères.