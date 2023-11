Sénégal: Coupe du Monde U17 - Serigne Saliou Dia satisfait de ses Lionceaux !

Le Sénégal a été sorti de la Coupe du Monde U17 par la France après la séance des tirs au but en huitièmes de finale ce mercredi à Jakarta en Indonésie. Le sélectionneur des Lionceaux est, cependant satisfait de la prestation de ses joueurs qui ont selon lui, ont mouillé le maillot.

Serigne Saliou Dia a réagi à la défaite des Lionceaux face à la France (0-0, 4-5 après tab). Le technicien sénégalais a salué le bon travail réalisé par son équipe et le niveau d'exigence qui caractérise ses garçons « C'est dommage. Mais il faut plus ou moins féliciter les joueurs et l'Equipe de France qui, quelque part, mérite sa victoire.

Mais si on regarde le match, si on regarde l'ensemble des occasions qu'on s'est créées, nous aussi méritions de passer. On en avait largement la chance, mais on a manqué d'efficacité et ce premier but qui pouvait assommer la France. Malheureusement, le but ne voulait pas arriver.

C'est dans ces moments que les garçons vont apprendre que le haut niveau, c'est aussi l'efficacité. Ils n'ont pas démérité. Ils ont mouillé le maillot national. Et c'est qu'on leur demande. Ils méritaient largement de passer. Ce sont des garçons qui ont beaucoup de qualités. Ils doivent continuer leur apprentissage et à grandir. Ils sont sur la bonne voie. » a déclaré Dia après le match.