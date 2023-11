Sénégal: RC Lens - Nampalys Mendy donne des nouvelles rassurantes avant Clermont

Forfait de dernière minute avant la trêve, Nampalys Mendy devrait pouvoir tenir sa place pour le déplacement du RC Lens à Clermont, samedi pour le compte de la 13e journée de Ligue 1.

Nampalys Mendy n'avait pas participé au dernier match face à l'OM. Il a d'ailleurs déclaré forfait avec le Sénégal lors de la trêve internationale restant à Avion pour soigner son ischio-jambier. Avant de relancer la machine face à Clermont ce samedi, l'international sénégalais s'est refait une santé. Il est prêt.

» Je me sens bien. La veille du match contre Marseille, lors du dernier entraînement, j'ai ressenti une douleur derrière la cuisse, au niveau de l'ischio. J'ai fait un examen le matin du match et on n'a pas voulu prendre de risque, pour ne pas amplifier la blessure. On a donc opté pour du repos. Durant cette trêve, j'ai pu me soigner tranquillement et bien aussi. J'ai repris les entraînements depuis deux jours. Je suis apte à être dans le groupe. »