Sénégal: CMU - Vers l'enrôlement de plus de 1600 talibés à Kaffrine et Dakar

Kaffrine — Le projet « Inclusion des talibés » envisage d'enrôler plus de 1600 enfants issus de 32 écoles coraniques (daaras) à la Couverture maladie universelle (CMU) dans les régions de Kaffrine (centre) et Dakar (ouest), a annoncé jeudi, Mansour Sow, l'adjoint au coordonnateur du programme éducation et bien être de l'enfant au Secours islamique France.

« (...) au Sénégal, nous allons encore accompagner 32 écoles coraniques et enrôler plus de 1600 talibés à la Couverture maladie universelle », a-t-il dit, précisant que la phase deux du projet est cofinancée par Secours islamique France et l'Agence française de développement (AFD).

L'adjoint du coordonnateur du programme »éducation et bien être de l'enfant » au Secours islamique France intervenait au terme d'un atelier bilan sur le projet « Inclusion des talibés », en présence de différents acteurs.

Pour les écoles coraniques ciblées, a renseigné M. Sow, le projet travaillera à renforcer leur cadre de vie, à diversifier l'offre éducative en alliant le coran et le français et à accompagner les jeunes âgés de 15 ans ou plus en vue d'avoir une formation professionnelle.

« Nous développons une approche inclusive en mobilisant les acteurs communautaires, les autorités administratives, dans le sens d'aller vers une diversification de l'offre éducative au niveau des écoles coraniques », a-t-il fait valoir.

Le projet dans sa première phase (mai 2020-octobre 2023), a construit 23 salles de classes multifonctionnelles couvrant 2361 enfants et jeunes talibés bénéficiaires dont 817 filles, a détaillé Mansour Sow.

Aussi, a-t-il ajouté, 958 enfants et jeunes talibés dont 282 filles suivent des cours sur la base du curriculum des daaras modernes, 22 talibés inscrits à l'école formelle cumulent les deux types d'apprentissage, 150 jeunes talibés bénéficiant de formation professionnelle sont équipés de kits d'insertion.

Il a évoqué la construction de 41 latrines (1 à 3 cabines), de 10 hangars dont 4 en urgence, la réhabilitation de 13 dortoirs, les raccordements en eau effectués dans 9 écoles coraniques, les dotations de matériels d'hygiène (66 râteaux, 33 brouettes, 29 pelles et 116 balais, 27 seaux, 27 pots, 78 réservoirs de 120 litres) et la distribution de 350 moustiquaires.

Le responsable de l'ONG française a mentionné aussi la dotation de 603 matelas et de 89 nattes, l'installation solaire dans 5 daaras partenaires, la dotation de 8 kits sportifs, la dotation de 2760 tenues. 27 comités de gestion de daaras mis en place et formés en Gestion administrative et financière bénéficiant de 27 millions de francs CFA de financement, développement des activités génératrices de revenus rentables pour soutenir les écoles coraniques, a-t-il dit.