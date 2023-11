Congo-Kinshasa: Comment prévenir les conflits entre bailleurs et locataires ?

Les conflits entre locataires et bailleurs sont parfois permanents surtout dans les parcelles où propriétaires et locataires partagent la même cour et les mêmes installations hygiéniques : toilettes et douches notamment. Incompréhension autour de l'horaire d'entretien des toilettes et des visites intempestives affectent les relations entre bailleurs et locataires. Le retard dans le paiement de loyer constitue aussi la pomme de discorde entre les deux parties, ici à Kinshasa et dans d'autres grandes villes de la RDC. - Comment gérer les conflits entre bailleurs et locataires ?