Ile Maurice: Les documents du procès de Peter Wayne Roberts introuvables en Cour

Le Sud-Africain Peter Wayne Roberts, arrêté et acquitté pour le meurtre de sa compagne Lee-Ann Palmarozza, réclame des dommages de USD 3 millions (plus de Rs 10 millions), à Anahita Residence & Villas Limited (ARVL). Il accuse le personnel de l'établissement de villas de luxe d'avoir failli à porter secours à son ex-compagne, Lee-Ann Palmarozza. Une audience dans cette affaire, déposée en 2019, a eu lieu ce mardi 21 novembre, en Cour suprême. L'affaire n'a pas encore été entendue et elle vient d'être reportée à février à la demande de l'hôtel pour retrouver les documents requis. Les documents essentiels du procès aux assises seraient introuvables au registre de la Cour suprême.

Le fait même que de tels documents puissent échapper au registre de la Cour soulève des préoccupations sur l'efficacité du système judiciaire. Cette affaire traîne depuis quatre ans et des documents sont toujours introuvables. Il faudra attendre février prochain pour savoir si ces documents sont disponibles. Ce retard souligne l'importance d'une gestion efficace des documents judiciaires pour assurer le bon déroulement des procédures légales. Le milliardaire sud-africain fait aussi un procès à l'État et à la police pour arrestation et détention arbitraire. Poursuivi pour le meurtre de Lee-Ann Palmarozza aux assises, Peter Wayne Roberts a été acquitté le 12 avril 2016 par le jury à une majorité de sept contre deux.

%

Dans l'affaire présente, la compagnie qui gère les villas d'Anahita se défend. ARVL nie toute responsabilité dans le décès par noyade de LeeAnn Palmarozza survenu le 30 décembre 2014. L'entreprise, qui supervise les installations du programme Integrated Resorts Scheme à Anahita, Beau-Champ, Grande-Rivière-Sud-Est, a fait valoir sa position devant la Cour suprême en affirmant que la défunte était sous la responsabilité de son petit ami sud-africain, Peter Wayne Roberts, au moment du tragique incident.

La mère, Santa Haye, le beau-père, Jack Haye, et la fille de feu Lee-Ann Palmarozza réclament aussi des dommages de USD 3 millions (environ Rs 110 millions) à ARVL. Ils accusent l'établissement d'avoir «failli à son obligation de sécurité». Selon les plaignants, Lee-Ann Palmarozza assistait à une fête organisée par Anahita. «ARVL a omis de fournir un environnement sûr et sécurisé aux invités et n'a pas fourni un éclairage adéquat, une vidéosurveillance autour du bar et de la piscine, les caméras n'étaient pas opérationnelles à l'époque», soutiennent-ils dans leur plainte.