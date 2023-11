Ile Maurice: Ce village hall aux multiples maux

Le village hall de Poudre-d'Or-Hamlet donne du fil à retordre aux conseillers du village et aux habitants. Pour cause, depuis plus d'un an, le lieu ne peut être utilisé car il n'y a plus de préposé pour s'en occuper. «Le village hall est négligé depuis, et presque à l'abandon, et personne ne s'en soucie. Les mauvaises herbes ont poussé ici et là et les toilettes sont dans un état déplorable.»

Le pire est que, selon nos sources, l'ancien préposé aurait vendu tout ce qui se trouvait dans le village hall avant de disparaître dans la nature. Le conseil de district de Rivière-du-Rempart a été notifié du problème mais il n'aurait rien fait pour y remédier jusqu'à présent. «La dernière option a été de se tourner vers la presse en espérant pouvoir trouver un préposé qui pourrait s'occuper de ce village hall...»

Nos sources précisent que le préposé, qui s'est volatilisé dans la nature, aurait volé au moins cinq tables et environ une centaine de chaises d'une valeur Rs 100 000. «Il a avoué qu'il a vendu ces objets. Il souffre d'une addiction à la drogue. Bien souvent, il invitait ses autres amis à des activités louches. Ce qui explique qu'il n'a pu continuer à travailler dans le village hall.»

Le jeudi est le jour où les femmes du village s'adonnent au yoga dans ce hall. Désormais, pour que ces cours de yoga puissent continuer, les conseillers du village doivent puiser de leurs poches pour que la maintenance des lieux soit assurée. «C'est aberrant. Il faudrait que l'on sache quand il y aura un nouveau préposé pour s'occuper du hall...»

%

L'express a contacté le conseil de district de Rivière-du-Rempart mais, à hier, nous n'avions toujours pas eu de retour de cette collectivité locale.

Le centre communautaire de Résidence l'Oiseau aussi en piteux état

Stéphanie Anquetil, députée du Parti travailliste, a attiré l'attention sur le centre communautaire de Résidence l'Oiseau à Floréal lors d'une question parlementaire destinée à Kalpana Koonjoo-Shah mais répondue par Leela Devi Dookhun-Luchoomun, la ministre de l'Égalité des genres étant en mission à l'étranger. Elle voulait surtout connaître la composition du comité de gestion qui, selon elle, était inactif depuis 2016 mais qui a été remis sur pied, il y a seulement quelques jours. La députée rouge a surtout dénoncé les environs de ce centre.