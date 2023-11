Ile Maurice: Kentucky Town - Dix jours de festivités croustillantes pour les 40 ans de KFC

KFC propose une expérience unique à ses fans pour célébrer son 40e anniversaire avec «Kentucky Town», un village éphémère qui se tiendra du 24 novembre au 3 décembre 2023 sur le parking du centre commercial Tribeca, à Trianon. Ce concept novateur, déjà couronné de succès en Malaisie et en Afrique du Sud, couvre près de 2 000 m2 et offre dix jours de festivités, de 10 heures à 22 heures.

Kentucky Town est divisé en cinq zones, offrant une variété d'activités. Les visiteurs pourront profiter de stands et d'animations variés, allant des jeux à la technologie, des ateliers créatifs au shopping, et même des concerts en direct. Le village est conçu pour permettre au public de déambuler librement et de découvrir différentes expériences au sein du festival.

Parmi les stands et animations proposés, on retrouve le «Hot Wings Challenge», des tournois en ligne de jeux populaires tels que PUBG et FIFA 23, un espace dédié aux enfants, un «Bucket à selfie», une zone streetwear avec la vente de T-shirts arborant des inscriptions humoristiques. Kentucky Town offre également une plateforme pour découvrir de nouveaux talents, notamment à travers un concours de chants sur TikTok intitulé «Vinn fer to lavwa rezone».

Le point culminant du festival est la scène musicale, avec des artistes en live se produisant tous les soirs à partir de 19 heures. Les performances seront également diffusées en direct sur les réseaux sociaux, ajoutant une dimension virtuelle à l'événement.

«Kentucky Town reflète qui nous sommes, et nous voulons le partager avec le public. Toutes les activités qui ont marqué l'année de KFC seront représentées, offrant à nos clients des moments exceptionnels au sein de notre village spécialement conçu pour eux», déclare Annabelle Fanchette, Head of Marketing and Communication de KFC Maurice et responsable du projet.