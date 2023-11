Burkina Faso: Aménagement du territoire - Les acteurs en séminaire pour la redynamisation de l'activité

Le ministère de l'urbanisme, des affaires foncières et de l'habitat à travers l'Office National du Contrôle et de l'Aménagement et des Constructions (ONA-AC) a tenu du 8 au 9 novembre 2023, une session de sensibilisation des membres des délégations spéciales et des acteurs du BTP de la commune de Ouagadougou sur les textes en matière d'aménagement et de construction.

Cette cérémonie présidée par le ministre Mikaïlou Sidibé, a enregistré la présence de l'ensemble des directions techniques parties prenantes au processus, des membres des délégations spéciales et des chefs de terre concernés par la problématique. A l'origine de cette initiative, la prolifération des lotissements informels et non règlementés née du désengagement de l'Etat du secteur de l'aménagement foncier.

« La présente session de sensibilisation qui vise le double objectif de prévenir la survenue d'infractions en matière d'aménagement et de construction d'une part, et d'autre part, de recueillir les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de vos activités, vous offre une tribune pour échanger et partager vos expériences sur l'ensemble des thématiques qui seront abordées » a déclaré le ministre de l'urbanisme, des affaires foncières et de l'habitat.

Poursuivant, le ministre a indiqué que le Burkina Faso dans l'optique d'une meilleure maitrise du phénomène urbain a fait adopter par l'Assemblée nationale la loi N017-2006/ AN portant code de l'urbanisme et de la construction, le 18 mai 2006. « Cette loi qui a pour objet principal, l'organisation, et la règlementation des secteurs de l'urbanisme et de la construction vise essentiellement : Une meilleure maitrise du développement de nos agglomérations, une normalisation de l'acte de bâtir, une optimisation de la sécurité du cadre de vie, une meilleure promotion immobilière ».

Cependant, a-t-il reconnu, après plus d'une quinzaine d'année d'application, le code de l'urbanisme et de la construction est aujourdhui en cours de relecture au regard de l'évolution du secteur, mais ses dispositions et ses décrets d'application, restent d'actualité et servent toujours de boussole pour l'ensemble des acteurs. Il a de ce fait invité l'ensemble des acteurs à oeuvrer pour la construction de villes résilientes et à agir dans le strict respect des textes législatifs et règlementaires en vigueur en matière d'aménagement et de construction.

« En cette année 2023, nous avons célébré la 39e journée mondiale de l'habitat sous le thème « Economies urbaines résilientes. Les villes, moteurs de croissance et de reprise ». Ce thème est évocateur du rôle que jouent ou doivent jouer nos villes en tant que facteurs de développement des pays du monde entier et singulièrement du nôtre.

Pour ce faire, vous devez en tant que parties prenantes et acteurs de premier plan de l'aménagement et de la construction et de la construction de nos villes, de constamment vous questionner sur vos pratiques quotidiennes en lien avec les règles en matière d'aménagement et de construction, sur votre apport en tant que décideurs et/ ou maitres d'ouvrages dans le processus de construction de villes résilientes sûres et prospères pour tout citoyen » a-t-il conclu.