Cote d'Ivoire: Lutte contre la criminalité financière organisée - Les banques invitées à une franche collaboration avec l'Agrac

L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels a organisé, mardi 21 novembre 2023, à l'hôtel Pullman au Plateau, un petit déjeuner d'informations et d'échanges à l'intention des établissements bancaires du pays.

Une soixantaine de personnes, issues de divers établissements bancaires du pays, ont pris part, le mardi 21 novembre 2023, à l'hôtel Pullman, à Abidjan-Plateau, à un petit déjeuner d'information et d'échanges, sur la lutte contre la criminalité financière. Initiée par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels (Agrac), la rencontre avait pour objectif, d'informer les banquiers sur les missions de ladite agence, et surtout, les inviter à une franche collaboration, en vue de faire reculer les crimes financiers dans le pays. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Bernard Kouassi, Directeur de cabinet du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme.

Il a indiqué à l'occasion que la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux est un engagement national. De ce fait, tous les acteurs de la vie économique sont concernés. Et les banques, en première ligne, car la plupart des fonds circulent dans les banques. « Les criminels chercheront toujours les capitaux en les faisant passer par la banque. C'est en cela que votre intervention est importante », a-t-il souligné.

Dans le même sens, Anick Bidia épouse Zadi, Magistrat hors hiérarchie, Directrice générale de l'Agrac a souligné que les missions de l'Agrac consistent à recouvrer les avoirs criminels gelés, saisis ou confisqués dans le cadre de procédures pénales ou administratives. Elles consistent en outre, à mener toute action d'information destinée à faire connaitre son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisies et de confiscations, auprès des partenaires nationaux. Au nombre desquels figurent les banques et établissements financiers.

Elle a aussi appelé les banques à aider sa structure à donner du sens à la maxime qui dit que : « Nul ne doit tirer profit de son délit ». Elle a aussi rappelé que l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Criminels a été créée, par le décret n°2022-349 du 1er juin 2022. « La collaboration entre l'Agrac et l'ensemble des établissements financiers doit être franche, dynamique et fructueuse, en vue d'atteindre l'objectif de la dépossession effective du fruit des activités illicites des criminels », a-t-elle insisté.

Notons que les banques représentées à cette rencontre sont tous membres de l'Association professionnelle des Banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire (Apbef-Ci). Son secrétaire général, Béké Daniel a exprimé sa gratitude à l'Agrac pour l'organisation de cette activité.

Légende : Les participants à la cérémonie sont issus l'Agrac et de divers établissements bancaires du pays.